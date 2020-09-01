レノボ・ジャパンは9月1日、メタル素材を採用した薄型ノートPC「Yoga Slim 750」および「Yoga Slim 750i」を発表した。9月4日に発売する。

価格はオープンで、店頭予想価格はYoga Slim 750が税別117,800円前後から、Yoga Slim 750iの14型モデルが税別128,800円から、同15.6型モデルが税別132,800円から。

Yoga Slim 750。サイドにサンドブラストされたYOGA 7シリーズロゴを刻印する

Yoga Slim 750シリーズは、AMDのRyzen 5 4500Uプロセッサを内蔵した14型ノートPC。一方、Yoga Slim 750iシリーズは第10世代Intel Coreプロセッサ内蔵で、14型と15.6型の2モデルをラインナップする。

Yoga Slim 750i 14型モデル

いずれもメタル素材の薄型デザインに狭額縁ベゼルを搭載。上ベゼルはふくらみを持たせ、片手で開けやすい構造とした。上ベゼルにはIRカメラを備え、顔認証でサインイン可能。また、キーボード面にはDolby Atmos対応スピーカーを配置する。Yoga Slim 750では、Ryzen 5 4500Uの採用や最大約20.4時間の長時間バッテリー駆動できる点も特徴となる。

Yoga Slim 750i 14型のキーボード面

Yoga Slim 750i 15型

Yoga Slim 750の主な仕様

OS：Windows 10 Home 64bit

CPU：AMD Ryzen 5 4500U

メモリ：8GB

ストレージ：512GB SSD

ディスプレイ：14型IPS液晶（1,920×1,080ドット）

インタフェース：USB 3.2 Gen2 Type-C×1、USB 2.0 Type-C×1（PD対応）、USB 3.2 Gen1×2、HDMI、microSDカードスロット、マイク/ヘッドホンコンボジャックなど

通信機能：Wi-Fi 6（IEEE802.11ax）、Bluetooth 5.0 ※有線LAN非搭載

バッテリー駆動時間（JEITA 2.0）：最大約20.4時間

本体サイズ：W320.6×D208.2×H15.1mm

重さ：約1.36kg

Yoga Slim 750iの主な仕様