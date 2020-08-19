日本エイサーは8月19日、スリムデスクトップPC「Aspire X」シリーズ（2モデル）を発表した。8月20日から発売する。
XC-830-A14F/F
XC-830-A14F/Fは、本体の幅が約10cmのスリムデスクトップPC。店頭予想価格は60,000円前後（税込）。
CPUにIntel Celeron J4025を搭載するエントリーモデルで、Microsoft Office Home & Business 2019を搭載。Webブラウズやメール、Officeアプリなど軽めの作業に適している。トラブルでデータを消去してしまった場合に復旧をサポートする「データ復旧安心サービス」を標準で付属。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron J4025（2.0GHz）、メモリがDDR4-2,666MHz 4GB（最大8GB）、ストレージが1TB HDD、光学ドライブがDVDスーパーマルチ、グラフィックスがIntel UHD Graphics 600（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
通信機能は、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースはUSB 3.0×2、USB 2.0×4、HDMI×1、D-sub×1、SDメモリーカードリーダーなど。本体サイズは約W100×354×H298mm、重さは3.3kg。
XC-830-A14F
XC-830-A14Fは、オフィスソフトがWPS Office Standard UWP（30日間体験版）のモデル。店頭予想価格は40,000円前後（税込）。その他の仕様はほぼ共通。