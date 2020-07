音楽配信サービスのmoraは、ハイレゾの名盤や人気作品など約1,000タイトルが最大88%オフになる「夏のハイレゾプライスオフキャンペーン」を7月13日に開始する。LiSAやいきものがかりなど、さまざまな邦楽ベスト盤が値下げ対象作品としてラインナップされている。実施期間は7月30日まで。

対象作品の一例として、いきものがかり『超いきものばかり~てんねん記念メンバーズBESTセレクション~』や、UVERworld『ALL TIME BEST』は通常価格(以下、全て税込)がそれぞれ5,348円のところ、25%オフの各3,973円となる。LiSAのベスト盤『LiSA BEST -Day- 』、『LiSA BEST -Way- 』はそれぞれ通常3,259円だが、25%オフの2,445円に値下げされる。

値下げ対象作品のLiSAベスト盤『LiSA BEST -Day- 』(左)、『LiSA BEST -Way- 』(右)

BEGIN『BEGIN ガジュマルベスト』(3,520円)は23%オフの2,750円に値下げ。Cafe lounge Jazzシリーズは全60%オフで販売し、『First Class Lounge ~おうちでゆったり上質なRomantic Mood Jazz~』(2,037円)の値下げ後の価格は815円。

沖縄の島唄や波音、自然音をハイレゾ録音した“mora Earthシリーズ”10商品は過去最大の88%オフ価格で販売。『Island Illusions vol.1 おきなわ音紀行 慶良間諸島編』の値下げ後の価格は240円となっている。

今回のセール期間中、ハイレゾ音源を税込10,000円以上購入した人全員に、1,500ptのmoraポイントをプレゼントする還元キャンペーンも同時開催する。

通常価格の88%オフとなるmora Earthシリーズ『Island Illusions vol.1 おきなわ音紀行 慶良間諸島編』

対象製品購入&応募で「mora qualitas」が30日間無料に

ソニー・ミュージックエンタテインメントは、高音質音楽の定額制ストリーミング配信サービス「mora qualitas(モーラ クオリタス)」と、国内のオーディオブランド・クリプトンとの共同キャンペーンを7月25日まで実施中。期間中にクリプトンの小型アクティブスピーカー「KS-55」をクリプトン直販サイトで購入した人全員にもれなく、通常月額1,980円(税別)のmora qualitasが30日間無料で使えるクーポンをプレゼントする。

また、ソニーマーケティングも、5Gスマートフォン「Xperia 1 II」を購入して8月31日までに規定の方法で応募した人を対象に、mora qualitasが30日間無料で使えるクーポンをもれなくプレゼントするキャンペーンを実施中だ。

いずれも応募方法など詳細は各キャンペーンサイトを参照のこと。