台湾貿易センター(Taiwan External Trade Development Council、TAITRA)および台北市コンピュータ協会(Taipei Computer Association、TCA)が主催する世界的なコンピュータ・IT関連見本市「COMPUTEX TAIPEI」は、2020年のイベント開催を見送り、2021年に延期すると発表した。

COMPUTEX TAIPEIは、台湾で例年5月末から6月初旬にかけ開催されている見本市。2020年は新型コロナウイルス感染症の影響により、開催期間を短くした状態で2020年9月へ延期すると同年3月に発表していたが、現在でも多くの国で渡航制限があり、出展社やビジター、メディアなどが展示会に参加できない可能性があるとして、改めて2021年開催へスケジュールが変更された。

「COMPUTEX 2021」は、2021年6月1日~5日の期間で開催される。

During this outbreak of pandemic Covid-19, #COMPUTEX looks forward to see you on June 1-5, 2021 and drive the resilience in the global #ICT ecosystem together. Mark the date! pic.twitter.com/roKZLhuiAb