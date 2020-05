iPhoneやiPadなど、アップル製品の使い方や活用術を無料で学べる体験型のプログラム「Today at Apple」。本来はアップルストア各店で実施しているのですが、お店の臨時休業が続いていることを受け、動画でToday at Appleが体験できる「Today at Apple at Home」が公開されました。日本語の字幕も付いており、家族そろって自宅でくつろぎながら楽しめます。動画の利用はすべて無料です。

動画でToday at Appleが体験できる「Today at Apple at Home」、待望の日本語字幕版が公開された

今回公開された6種類の動画は、世界各地のアップルストアのスタッフが登場し、写真や動画、音楽など、iPhoneやiPadを使ったさまざまな活用術を解説するもの。音声は英語ですが、日本語の字幕が付けられており、分かりやすく学べます。

用意されている動画は以下の6種類。いずれも、すぐに実践できる内容が多く盛り込まれているので、親子で話しながら試せます。動画も3~5分程度に短くまとめられており、途中で飽きてしまうことはないでしょう。

iPhoneで雰囲気のある洗練されたポートレートを撮ろう

被写体と周囲の環境をクリエイティブに組み合わせることで、意外性のあるポートレートを撮影する方法を紹介

iPhoneで映画のようなシーンを撮影しよう

映画さながらの雰囲気ある映像をiPhoneで撮影するための簡単なコツやテクニックを紹介

GarageBandで自宅を音楽スタジオに変えよう

GarageBandアプリを使って、キッチンの音を上手に料理してハウスミュージックを作る方法を紹介

iPadで遊び心あふれるポートレートを描こう

いたずら書きやカラフルな色、手書きの文字を加えて、その場で撮った写真をユニークなポートレートに素早く変身させる方法を紹介

iPhoneで印象的な写真を撮ろう

あなたの家をフィーチャーした写真を芸術作品に仕上げるためのアングルや編集方法を紹介

iPhoneで個性あふれる写真を撮ろう

iPhoneのカメラアプリを使い、個性あふれるセルフポートレートを撮影する方法を紹介

お店で実施していたToday at Appleは、早々に予約が埋まってしまう人気のセッションも多く、自宅で気軽に楽しめるのは魅力的といえます。実店舗でのToday at Appleの再開を心待ちにしつつ、興味のある内容のセッションを探してみるのもよいでしょう。