ソースネクストは3月19日、Webカメラで撮影した人物の背景をリアルタイムに変更できるWindows用ソフト「XSplit VCam」を発表した。切り抜き用のグリーンバック(緑バック)を用意しなくても、人物の背景を切り抜いて別の画像や動画に置き換えられる。ダウンロード版の価格は5,336円(以下、税別)で、3月31日までの期間限定で3,980円に値下げしている。

映像の切り抜きや合成をする場合、グリーンバックの背景を使うのが一般的だが、本製品ではグリーンバックなしでAIが人物を認識して背景のみを変更できる。テレワーク中のWeb会議やオンラインでの面接などで自宅を利用する場合など、背景を目立たないものにしたい時に役立つ。ネット配信などで、背景をインパクトのあるものに変更したいときにも有効。

背景部分にはぼかし効果を設定可能で、スライダーから効果を調整可能。背景にはJPEG / GIF / PNGなどの画像ファイルやと、MP4形式の動画なども設定可能。YouTubeなどのページも背景として利用できる。

背景にぼかしを入れる機能もある

動作確認済みのWeb会議サービスは、BlueJeans for PC / Discord / Google Hangouts / GoToMeeting for PC ・OBS / Skype / Slack for PC / Viber for PC / WeChat for PC / Zoom for PCなど。対応OSはWindows 8.1 / 10。

動画のストリーミング配信 / 録画 / 編集が行える配信ソフト「XSplit Premium」も同時に発表した。ダウンロード版の価格は47,962円。「XSplit VCam」の背景変更機能も備える上位バージョンとなる。

配信に使える素材は、スクリーンキャプチャ / ゲームキャプチャ / Webカメラ / キャプチャボードの映像 / テキスト(字幕) / Webページなど。利用できる数に制限もない。Twitch、Facebook Live、Mixer、YouTube Liveといった複数のプラットフォームを使っての同時配信も可能。チャット/アラート機能も備えるので、視聴者とのコミュニケーションも取りやすい。

動画編集機能では、ドラッグ&ドロップでさまざまなメディアファイルを直接編集可能。編集した動画のYouTubeへの直接アップロードにも対応する。ほかにも、4K/60fps以上の高画質配信 / ライブ配信前の映像確認 / 一連の操作をまとめて実行できるマクロ機能など、プロ仕様の制作機能も多数搭載する。