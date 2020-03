Huaweiは、3月26日に発表予定の新スマートフォン「P40」シリーズのティザー動画をTwitterアカウントで公開した。

We're excited to bring you the next chapter of #VisionaryPhotography at our upcoming online launch – stay tuned and we’ll see you on March 26th! #HUAWEIP40 pic.twitter.com/vSsR3K7mCP