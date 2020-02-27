スイッチサイエンスは2月27日、シングルボードコンピューター「Raspberry Pi Model 3 A+」をすぐ利用できるアクセサリ群を同梱したスターターキット「Raspberry Pi 3 A+ スターターキット」を発表した。2月27日に直販サイトなどで発売する。価格は税込7,040円。

Raspberry Pi 3 Model A+ スターターキット

「Raspberry Pi 3 Model A+」本体に加え、microSDカード（32GB Class 10）やRaspberry Pi公式ケース、ディスプレイ接続用のHDMIケーブル、ACアダプタなど、必要最低限のアクセサリを同梱した周辺部品キット。

同梱するmicroSDカードにはOSイメージを書き込み済み（OSイメージをダウンロード済みの状態）で、PCを介さずともRaspberry Pi 3 Model A+を使い始められる。なお、実使用にあたり多くの場合必要となるディスプレイやマウス、キーボード、LANケーブルは付属しないため、ユーザー側で用意する必要がある。同梱物は下記の通り。