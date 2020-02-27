スイッチサイエンスは2月27日、シングルボードコンピューター「Raspberry Pi Model 3 A+」をすぐ利用できるアクセサリ群を同梱したスターターキット「Raspberry Pi 3 A+ スターターキット」を発表した。2月27日に直販サイトなどで発売する。価格は税込7,040円。
「Raspberry Pi 3 Model A+」本体に加え、microSDカード（32GB Class 10）やRaspberry Pi公式ケース、ディスプレイ接続用のHDMIケーブル、ACアダプタなど、必要最低限のアクセサリを同梱した周辺部品キット。
同梱するmicroSDカードにはOSイメージを書き込み済み（OSイメージをダウンロード済みの状態）で、PCを介さずともRaspberry Pi 3 Model A+を使い始められる。なお、実使用にあたり多くの場合必要となるディスプレイやマウス、キーボード、LANケーブルは付属しないため、ユーザー側で用意する必要がある。同梱物は下記の通り。
- Raspberry Pi 3 Model A+本体
- Raspberry Pi 3 Model A+用オフィシャルケース 赤 / 白
- microSD 32 GB class10 （Raspbian OSイメージ含むフルバージョンNOOBS 書き込み済）
- ACアダプター 5V/3.0A（USB Micro-Bコネクタ）1m
- HDMIケーブル 1～2m
- スタートアップガイド（内容物一覧、接続設定）