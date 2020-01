1月20日、米Netflixが「となりのトトロ」などスタジオジブリの長編アニメーション21作品を世界配信(日本と米国、カナダを除く)することを日本経済新聞が報道した。日本国内のNetflix公式Twitterアカウント(@NetflixJP)は同日午後4時頃、この報道を引用リツイートするかたちで、「日本発のすばらしい作品を多くの国の方々に観てもらえることを大変嬉しく思います」とコメントした。

報道では、フランスの配給会社ワイルドバンチ・インターナショナルから、ジブリ作品の日本と米国、カナダを除く世界での配信権を獲得。2月1日には「となりのトトロ」や「魔女の宅急便」など7作品、3月1日には「もののけ姫」など7作品、4月1日には「ハウルの動く城」など7作品を配信するとしている。

また、オーストラリア・ニュージーランドのNetflix Twitterアカウント(@NetflixANZ)が、「千と千尋の神隠し」などを含むジブリ21作品を独占的に配信することを1月20日午後3時30分の投稿で告知していた。

From February 2020, 21 films from the legendary animation house Studio Ghibli are coming exclusively to Netflix.



We’re proud to bring beloved, influential stories like Spirited Away, Howl’s Moving Castle and My Neighbour Totoro to first-time viewers and high-flying fans alike. pic.twitter.com/955uiYAzA1