ウエスタンデジタルは、4Kなどの高精細動画撮影に適したメモリーカード「サンディスク エクトリーム プロ CFexpress Type B」と、CFexpress Type B用カードリーダーを12月18日に発売する。カードの容量は64GB/128GB/256GB/512GBの4種類を用意し、価格はすべてオープン。店頭価格(税別)は、64GBモデルが16,800円前後、カードリーダーが7,800円前後。
サンディスク エクトリーム プロ CFexpress Type Bは、書き込み速度が最大1,400MB/s、読み出し速度が最大1,700MB/sと高速な大容量メモリーカードで、4K/4,096×2,160pのRAW動画を撮るなどの活用シーンを想定。「既存のサンディスクカードをはるかに超える高速、安定した録画、高いワークフロー効率を実現する」としている。
CFexpressをサポートするファームウェアが適用されている、一部のXQDカード対応カメラとは下位互換性がある。購入者にはデータ復旧ソフト「RescuePRO Deluxe」1年間利用特典をダウンロード提供。製品の無期限保証を付帯する。
CFexpressカードリーダーはCFexpress Type Bカードの読み書きをサポートし、PC接続のインターフェイスはUSB Type-C(USB 3.1 Gen2対応)、最高転送速度は1,250MB。2年間の限定保証を付帯する。
ラインナップと店頭価格(税別)
サンディスク エクトリーム プロ CFexpress Type B カード
- 64GB(SDCFE-064G-JN4IN)：16,800円前後
- 128GB(SDCFE-128G-JN4IN)：22,800円前後
- 256GB(SDCFE-256G-JN4IN)：44,800円前後
- 512GB(SDCFE-512G-JN4IN)：79,800円前後
サンディスク エクトリーム プロ CFexpress カードリーダー
- SDDR-F451-JNGNN：7,800円前後