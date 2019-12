Appleのティム・クックCEOが来日しているようです。12月8日、ティム・クックCEOの公式Twitterアカウントに、歌手(音楽家)・俳優・文筆家として活躍する星野原さんと一緒に写っている写真が投稿されました。

ティム・クックCEOは、12月8日に「こんにちは Tokyo!」というコメントとともに、東京タワーの写真をツイート。その後、「WWDC 2017」で最高齢のアプリ開発者として招待された若宮正子さんを含めた開発者らとやりとりしている写真や、慶應義塾大学で研究者らと交流を深めている写真がアップされる中で、ティム・クックCEOと星野原さんが居酒屋で食事をしながら笑い合っている写真が、「楽しかったです!」というコメントとともに投稿されました。

Wowed by the many talents of Gen @gensenden. Thanks for showing me how you bring your creative vision to life in the studio. Loved the izakaya too! Have a great show tomorrow! 楽しかったです! pic.twitter.com/Seqzd9Pkme