アンカー・ジャパン（Anker）は11月1日、20,000mAhの超大容量モバイルバッテリー新製品として、USB Power Delivery（USB PD）に対応した「Anker PowerCore Essential 20000 PD」と、Micro USBとUSB-Cを入力ポートとして選べる「Anker PowerCore Essential 20000」の2製品を発表した。同日販売開始する。
Anker PowerCore Essential 20000 PDの価格は税込5,999円、Anker PowerCore Essential 20000の価格は税込3,999円。なお、Amazon.co.jpではそれぞれ1,000個限定で初回セールを行い、Anker PowerCore Essential 20000 PDが税込5,099円、Anker PowerCore Essential 20000が税込3,399円で販売される。
両モデル共に、20,000mAhの超大容量バッテリーを搭載し、単純計算ではiPhone 11 / 11 Proを約4回以上、Galaxy S10を約4回、iPad Pro（2018, 11インチ）を約2回充電できる。
低電流モードを備え、イヤホンやウェアラブル機器など省電力の機器にも最適な電流で充電できる。ボディはメッシュ加工が施され、汚れや傷がつきにくくなっている。
Anker PowerCore Essential 20000 PD
Anker PowerCore Essential 20000 PDの出力ポートは、USB PD対応のUSB-Cポートと、Anker独自技術のPowerIQ 2.0が搭載されたUSB-Aポート。機器に合わせた最適な出力で急速充電でき、1ポートのみ使用した場合、最大18W出力で充電できる（2ポート同時に使用する場合は合計最大出力15W）。また、Quick Chargeにも対応する。
PD対応のUSB充電器とケーブルを使用することで、バッテリー本体へも6.5時間でフル充電（蓄電）が完了する。
本体サイズはW158×D74×H19mm、重量約346g。PD入力は5V / 3A、9V / 2A、15V / 1.2A。PD出力は5V / 3A、9V / 2A、15V / 1.2A。
USB-A出力は5～6V / 3A、6～9V / 2A、9～12V / 1.5A。製品には、USB-C & USB-Cケーブルとトラベルポーチが付属する（ライトニングUSBケーブル、ACアダプターは付属しない）。
Anker PowerCore Essential 20000
Anker PowerCore Essential 20000は、USB-Aポートを2基備え、2台同時に充電できる（合計最大15W、Quick Chargeには非対応）。バッテリー本体への充電（蓄電）は、USB-CとMicro USBの2つのポートから選んで利用可能。2つの入力ポートの同時使用は不可。
本体サイズはW158×D74×H19mm、重量約343g。入力は5V / 2A、出力は5V / 3A（各ポート最大2.4A）。Micro USB ケーブル、トラベルポーチが付属する（USB-Cケーブル、ライトニングUSBケーブル、ACアダプターは付属しない）。