アンカー･ジャパンは10月31日、Amazonタイムセール祭りでセール販売する製品を予告した。完全ワイヤレスイヤホンやポータブル電源など、50以上の製品が最大37％オフで登場する。

Amazonの大型セール「タイムセール祭り」は、11月2日から11月4日23時59分まで実施される。アンカー・ジャパンでは、スマートフォン関連製品や家電製品、オーディオ製品など50製品以上を、最大37％オフで販売。また、Bluetoothスピーカー「Soundcore Wakey」は過去最大割引率の30％オフで提供するという。Ankerのセール対象製品の一と割引率、税込セール価格は下記の通り。

カテゴリ セール対象品名 セール特価（税込） オフ率
モバイルバッテリー Anker PowerCore ll 10000 2,959円 20％
ポータブル電源 Anker PowerHouse 200 23,840円 20％
ワイヤレス充電器 Anker PowerWave 7.5 Stand 2,239円 20％
急速充電器 Anker PowerPort lll 60W 3,199円 20％
モバイルプロジェクター Anker Nebula Capsule 26,399円 20％
ロボット掃除機 Eufy RoboVac 11S 14,240円 20％
Bluetooth スピーカー Soundcore Wakey 6,999円 30％
完全ワイヤレスイヤホン 【第2世代】Soundcore Liberty Neo 4,249円 15％