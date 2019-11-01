アンカー･ジャパンは10月31日、Amazonタイムセール祭りでセール販売する製品を予告した。完全ワイヤレスイヤホンやポータブル電源など、50以上の製品が最大37％オフで登場する。
Amazonの大型セール「タイムセール祭り」は、11月2日から11月4日23時59分まで実施される。アンカー・ジャパンでは、スマートフォン関連製品や家電製品、オーディオ製品など50製品以上を、最大37％オフで販売。また、Bluetoothスピーカー「Soundcore Wakey」は過去最大割引率の30％オフで提供するという。Ankerのセール対象製品の一と割引率、税込セール価格は下記の通り。
|カテゴリ
|セール対象品名
|セール特価（税込）
|オフ率
|モバイルバッテリー
|Anker PowerCore ll 10000
|2,959円
|20％
|ポータブル電源
|Anker PowerHouse 200
|23,840円
|20％
|ワイヤレス充電器
|Anker PowerWave 7.5 Stand
|2,239円
|20％
|急速充電器
|Anker PowerPort lll 60W
|3,199円
|20％
|モバイルプロジェクター
|Anker Nebula Capsule
|26,399円
|20％
|ロボット掃除機
|Eufy RoboVac 11S
|14,240円
|20％
|Bluetooth スピーカー
|Soundcore Wakey
|6,999円
|30％
|完全ワイヤレスイヤホン
|【第2世代】Soundcore Liberty Neo
|4,249円
|15％