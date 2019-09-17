Opensource.comは9月16日(米国時間)、「Linux commands to display your hardware information｜Opensource.com」において、Linuxにおいてハードウェア情報やネットワーク情報を表示するコマンドを紹介した。
Linuxでは、コマンドを使うことでシステムに関するさまざまな情報を得ることが可能。記事ではさまざまなコマンドが取り上げられており、情報を得る際の資料として参考になる。
記事で紹介している主なコマンドの使用例は次のとおり。
|コマンド
|内容
|hwinfo
|ハードウェア情報をフル表示
|lshw
|ハードウェア情報をフル表示
|inxi -Fxz
|ハードウェア情報を表示
|hwinfo --short
|ハードウェア情報を表示
|lshw -short
|ハードウェア情報を表示
|lscpu
|CPU情報を表示
|lshw -C cpu
|CPU情報を表示
|dmidecode -t memory
|メモリ情報を表示
|lshw -short -C memory
|メモリ情報を表示
|lspci ｜ grep -i vga
|VGA情報を表示
|lspci -v -s デバイス番号
|指定したデバイスの情報表示
|free -m
|現在のメモリ使用状況を表示
|top
|現在のメモリ使用状況を表示
|lshw -short -C disk
|ディスク情報を表示
|hdparm -i デバイスファイル
|ディスク情報を表示
|lsblk
|ディスク情報を表示
|fdisk -l
|ディスク情報を表示
|blkid
|ディスク情報を表示
|df
|マウント情報を表示
|lsusb
|USB情報を表示
|lspci
|PCI情報を表示
|lshw -C network
|ネットワーク情報を表示
|ifconfig -a
|ネットワーク情報を表示
|ip link show
|ネットワーク情報を表示
|netstat -i
|ネットワーク情報を表示
|ip route
|ルーティング情報を表示
|netstat -r
|ルーティング情報を表示
|dmidecode -t bios
|BIOS/UEFI情報を表示
ハードウェアに関するコマンドはオペレーティングシステム独自のものが多く、Linux以外のUNIX系オペレーティングシステムでは使えないものも多い。ただし、オペレーティングシステムごとに類似の情報を得るためのコマンドが用意されているほか、複数のプラットフォームで動作するコマンドも存在している。
ハードウェア情報はトラブルシューティングや性能評価などを行う際に必要になることがあり、どのような情報を取得できるかについて知っておくと役に立つ。