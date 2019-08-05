サードウェーブが運営するドスパラは2日、AMD CPUを搭載した超小型PC「mini Regulus」シリーズ4モデルを、全国のドスパラ店舗およびドスパラ通販サイトにおいて販売を開始した。価格は42,980円円（税別）から。

mini Regulusシリーズ

「mini Regulus」シリーズは、縦横約16cm、幅8cm、重さが約1.6kgという超コンパクトな筐体に、高い性能を詰め込んだマシン。

ビジネス、家庭向け用途から、ライトゲーマー向けのゲーム用途に適したモデルまで計4機種をラインアップ。カスタマイズにも柔軟に対応し、ユーザー好みの構成に変更可能できる。

mini Regulus TH

CPUにAMD Athlon 200GE、グラフィックスにRadeon RX Vega 3 Graphicsを搭載したモデル。

主なスペックは、CPUがAMD Athlon 200GE（3.2GHz）、チップセットがAMD A300、グラフィックスがRadeon Vega 3 Graphics（CPU内蔵）、メモリが8GB PC4-21300、ストレージが240GB SSD。OSがWindows 10 Home 64bit。

通信機能は、Gigabit Ethernet準拠の有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠の無線LAN + Bluetooth 4.2。

インタフェースは、USB 3.1 Gen1 Type-C×1、USB 3.1 Gen1 Type-A×2、USB 2.0×3、HDMI×1、DisplayPort×1、D-Sub 15×1など。など。本体サイズはW800×D155×H155mm、重量は1.35kg。ケースはASRock Deskmini A300（ベアボーンキット）。この構成で価格は42,980円（税別）。

mini Regulus AR3

CPUにAMD Ryzen 3 3200G、グラフィックスにRadeon RX Vega 8 Graphicsを搭載したモデル。

主なスペックは、CPUがAMD Ryzen 3 3200G（3.6GHz）、チップセットがAMD A300、グラフィックスがAMD Radeon Vega 8 Graphics（CPU内蔵）、メモリが8GB PC4-21300、ストレージが240GB SSD。OSがWindows 10 Home 64bit。

通信機能は、Gigabit Ethernet準拠の有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠の無線LAN + Bluetooth 4.2。

インタフェースは、USB 3.1 Gen1 Type-C×1、USB 3.1 Gen1 Type-A×2、USB 2.0×3、HDMI×1, DisplayPort×1, D-Sub 15×1など。本体サイズはW800×D155×H155mm、重量は1.53kg。ケースはASRock Deskmini A300（ベアボーンキット）。この構成で価格は54,980円（税別）。

AMD Ryzen 3 3200G

CPUにAMD Ryzen 5 2400G、グラフィックスにRadeon RX Vega 11 Graphicsを搭載したモデル。

主なスペックは、CPUがAMD Ryzen5 2400G（3.6GHz）、チップセットがAMD A300、グラフィックスがRadeon RX Vega 11 Graphics（CPU内蔵）、メモリが8GB PC4-21300、ストレージが240GB SSD。OSがWindows 10 Home 64bit。

通信機能は、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠の無線LAN + Bluetooth 4.2。

インタフェースは、USB 3.1 Gen1 Type-C×1、USB 3.1 Gen1 Type-A×2、USB 2.0×3、HDMI×1, DisplayPort×1, D-Sub 15×1など。本体サイズはW800×D155×H155mm、重量は1.53kg。ケースはASRock Deskmini A300（ベアボーンキット）。この構成で価格は49,980円（税別）。

mini Regulus AR5

CPUにAMD Ryzen 5 3400G、グラフィックスにRadeon RX Vega 11 Graphicsを搭載したモデル。

主なスペックは、CPUがAMD Ryzen5 3400G（3.7GHz）、チップセットがAMD A300、グラフィックスがRadeon RX Vega 11 Graphics（CPU内蔵）、メモリが8GB PC4-21300、ストレージが256GB NVMe SSD。OSがWindows 10 Home 64bit。

通信機能は、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠の無線LAN + Bluetooth 4.2。

インタフェースは、USB 3.1 Gen1 Type-C×1、USB 3.1 Gen1 Type-A×2、USB 2.0×3、HDMI×1, DisplayPort×1, D-Sub 15×1など。本体サイズはW800×D155×H155mm、重量は1.53kg。ケースはASRock Deskmini A300（ベアボーンキット）。この構成で価格は64,980円（税別）。