ユニットコムが運営するPCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、BTO対応のデスクトップPCやノートPC、各種PCパーツ、周辺機器、ダウンロードソフトウェアを割安で販売する「夏のボーナスセール」を実施中。その第2弾が開始された。期間は2019年8月1日14時まで。
合わせて、ジャックスローンの分割払いが48回まで金利「0％」となるキャンペーンも7月31日まで延長されている。
夏のボーナスセール第2弾、対象製品の一例は以下の通り。
CLIP STUDIO PAINT推奨 イラスト・マンガ描画向け17.3型ノートPC「SENSE-17HP044-C-CES-CSP」
- 価格：58,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Celeron 3867U（1.80GHz）
- メモリ：8GB（4GB×2）
- ストレージ：240GB SATA SSD
- グラフィックス：Intel HD Graphics 610（CPU内蔵）
- ディスプレイ：17.3型1,600×900ドット、非光沢
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチ
- 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 4.2
- バッテリー駆動時間：約4.2時間
- 本体サイズ：W418×D283×H31（突起部含まず）
- 重さ：約2.48kg
なお、上記のモデルは50台限定。ほかにも17.3型フルHDモデルや、15.6型モデルなども用意されている。
ゲーミングデスクトップPC「LEVEL-M0B6-i5F-RFS」
- 価格：89,980円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i5-9400F（2.9GHz）
- メモリ：16GB（8GB×2）
- ストレージ：240GB SATA SSD、1TB SATA HDD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB
- 光学ドライブ：DVDスーパーマルチドライブ
- 通信機能：Gigabit Ethernet
- 本体サイズ：W190×D410×H356mm
なお、上記のモデルは50台限定。通常モデルからの0円アップグレードとして、メモリを16GBに増強し、さらに1TB HDDを追加している。