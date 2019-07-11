サードウェーブは7月11日、14.1型ノートPC「Altair VH-AD3S」のCPUアップグレード版を発表した。全国のドスパラ店舗、および通販サイトで販売する。価格は29,980円（税別）。
14.1型ノートPC「Altair VH-AD3S」のCPUアップグレードモデル。CPUがIntel Celeron N3350からCeleron N3450になり、コア数が2コアから4コアになったことで処理性能が向上している。ディスプレイは14.1型で、解像度は1,920×1,080ドットの非光沢。
ストレージは標準で64GB eMMCを搭載。ストレージ増設用にM.2 SSDスロットも用意する。キーボードは18.9mmのキーピッチを確保している。
主な仕様は、CPUがIntel Celeron N3450（1.1GHz）、メモリがLPDDR4 4GB、ストレージが64GB eMMC、グラフィックスがIntel HD Graphics 500（CPU内蔵）。OSはWindows 10 Home 64bit。
ネットワークはIEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースはUSB 3.0 ×2、microHDMI×1、microSDメモリーカードスロットなど。バッテリ駆動時間は約8.4時間。本体サイズはW333×D222×H16.9mm、重さは約1.36kg。