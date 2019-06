日本エイサーは6月26日、初音ミクとコラボレーションした14型ノートPC「SF314-56-A58U/MIKU」を発表した。7月12日に発売する。取扱店舗は、ツクモ各店、およびネットショップ。価格はオープンで、店頭予想価格は118,000円前後(税別)。

クリプトン・フューチャー・メディアのVOCALOID「初音ミク」とのコラボPC。ベースモデルはSwift 3で、きょう体外装は初音ミクのイメージカラーである「ミクブルー」を基調としている。ディスプレイは1,920×1,080ドットの非光沢(ノングレア)で、視野角の広いIPS液晶パネルを採用する。

天板とタッチパッドには初音ミクのデフォルメシルエットをプリント。PCの壁紙として、イラストレーターあごなすび氏のイラストを収録している。PC起動時に、画面に初音ミクのロゴを表示する演出もある。本体が梱包される化粧箱も初音ミク仕様だ。

主な仕様は、CPUがIntel Core i5-8265U(1.6GHz)、メモリがDDR4 2,666MHz 8GB(最大8GB)、ストレージが256GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがIntel UHD Graphics 620(CPU内蔵)。OSはWindows 10 Pro 64bit。

ネットワークはIEEE802.11ac/a/b/g/n無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.1 Type-C Gen1×1、USB 3.0×2、USB 2.0×1、HDMI×1など。バッテリ駆動時間は約12時間。本体サイズはW323×D228×H17.95mm、重さは約1.43kg。

illustration by あごなすび (c) Crypton Future Media, INC