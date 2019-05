5月24日、ファーウェイの最新スマートフォン「P30」「P30 lite」が発売しました。2機種ともカメラ機能に注力しており、P30はLeicaクアッドカメラ搭載で最大30倍のデジタルズームが可能。P30 liteは、Leicaではないもののトリプルカメラを備えながら、3万円台前半という手頃な価格に収まっています。

日本での公式発表は5月21日。これと前後して、主要キャリアやMVNOがP30シリーズの取り扱いを表明していたものの、米政府の許可なく米企業から部品の調達などを禁止するエンティティーリストにファーウェイが追加されたことから、Google製アプリや米国由来のチップセットなどが使えなくなる懸念が高まり、キャリアやMVNOの多くが、P30シリーズの発売延期を発表する事態になっています。P30シリーズの発表会を中継したAmazon.co.jpでも、製品ページで「本製品はOS(オペレーションシステム)等についての重大な懸念が発生しています。本製品に関するお問い合わせはメーカーコールセンターまでお問い合わせ下さい。」という注意書きを記載し、販売を見合わせました。

発売日の5月24日に、東京・秋葉原にある量販店大手「ビックカメラ AKIBA」と「ヨドバシAkiba」に足を運んでみました。

両店舗とも壁面は巨大な「P30」の広告で覆われ、スマートフォン売り場の目立つ位置に販売台が置かれ、問題なく購入できる状態でした。ビックカメラ AKIBAでは、25日午前の時点で数件購入に関する問い合わせがあったとのこと。また、ファーウェイのショップ・イン・ショップを展開しているヨドバシAkibaでは、展示販売されているP30やP30 liteの近くに、Googleの公式Twitterから出されたステートメント、およびファーウェイ・ジャパンからのメッセージが掲示・配布されていました。

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.