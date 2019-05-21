インターネットイニシアティブ（IIJ）は5月21日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」のラインナップに、ファーウェイ製のスマホ「P30」と「P30 lite」、タブレット「MediaPad M5 Lite 8インチ」を追加。5月24日よりIIJmioのWebサイトで販売する。

HUAWEI P30

  • HUAWEI P30

HUAWEI P30の端末価格は、1回払いで69,800円（以下すべて税別）、24回払いで3,000円/月。対応サービスは、IIJmioモバイルサービスのタイプDとタイプA、IIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）。

Leicaレンズのトリプルカメラを搭載し、大きくなったイメージセンサーによりうす暗い場所でも明るく鮮明なイメージで撮影が可能。ズーム機能は5倍ハイブリッドズーム。主な仕様は以下の通り。

  • OS: Android 9.0 Pie
  • CPU: HUAWEI Kirin 980（2.6GHz×2コア+1.9GHz×2コア+1.8GHz×4コア）
  • 内蔵メモリ: 6GB
  • ストレージ: 128GB
  • 本体サイズ: 約W71×D7.6×H149mm
  • 重さ: 約165g
  • ディスプレイ: 約6.1インチ、2,340×1,080ドット
  • バッテリー容量: 3,650mAh
  • アウトカメラ: 約4,000万画素（広角）+約1,600万画素（超広角）+800万画素（望遠）
  • インカメラ: 約3,200万画素
  • Wi-Fi: IEEE802.11ac/a/b/g/n
  • Bluetooth: 5.0
  • LTE: B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41
  • 3G: B1/2/4/5/6/8/19
  • GSM: 850/900/1800/1900MHz
  • 通信速度: 下り（受信時）最大1,400Mbps（LTE）、上り（送信時）最大200Mbps（LTE）
  • SIMサイズ: nanoSIM×2
  • その他: 加速度 / 環境光 / 近接 / ジャイロ / コンパス / 指紋認証 / HALL / レーザーセンサー
  • カラーバリエーション: ブリージングクリスタル / オーロラ

HUAWEI P30 lite

  • HUAWEI P30 lite

HUAWEI P30 liteの端末価格は、1回払いで29,800円、24回払いで1,250円/月。対応サービスは、IIJmioモバイルサービスのタイプDとタイプA、IIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）。

HUAWEI P30をスペックダウンした下位モデル。トリプルカメラなどは共通の機能だが、画素数などが抑えられている。主な仕様は以下の通り。

  • OS: Android 9.0 Pie
  • CPU: HUAWEI Kirin 710（2.2GHz×4コア+1.7GHz×4コア）
  • 内蔵メモリ: 4GB
  • ストレージ: 64GB
  • 外部ストレージ: microSDメモリーカード（最大512GB）
  • 本体サイズ: 約W72.7×D7.4×H152.9mm
  • 重さ: 約159g
  • ディスプレイ: 約6.15インチ、2,312×1,080ドット
  • バッテリー容量: 3,340mAh
  • アウトカメラ: 約2,400万画素+約800万画素+200万画素
  • インカメラ: 約2,400万画素
  • Wi-Fi: IEEE802.11ac/a/b/g/n
  • Bluetooth: 4.2
  • LTE: B1/3/5/7/8/18/19/26/28/41
  • 3G: B1/2/5/6/8/19
  • GSM: 850/900/1800/1900MHz
  • 通信速度: 下り（受信時）最大600Mbps（LTE）、上り（送信時）最大150Mbps（LTE）
  • SIMサイズ: nanoSIM×2
  • その他: 指紋認証 / コンパス / 環境光 / 加速度 / 近接 / ジャイロ / Hall
  • カラーバリエーション: パールホワイト / ピーコックブルー / ミッドナイトブラック

MediaPad M5 Lite 8インチ

  • MediaPad M5 Lite 8インチ

MediaPad M5 Lite 8インチの端末価格は、1回払いで24,800円、24回払いで1,050円。対応サービスは、IIJmioモバイルサービスのタイプD。

狭額縁デザインのAndroidタブレットで、Harman Kardonのチューニングで音響面が充実。より低音で歪みの少ないサウンドを出力する。デュアルスピーカー、デュアルパワーアンプ、HUAWEI Histen 5.0オーディオテクノロジーを搭載し、コンサートホールのような臨場感を生み出す。主な仕様は以下の通り。

  • OS: Android 9.0 Pie
  • CPU: HUAWEI Kirin 710（2.2GHz×4コア+1.7GHz×4コア）
  • 内蔵メモリ: 3GB
  • ストレージ: 32GB
  • 外部ストレージ: microSDメモリーカード（最大512GB）
  • 本体サイズ: 約W122.2×D8.2×H204.2mm
  • 重さ: 約310g
  • ディスプレイ: 約8インチ、1,920×1,200ドット IPS
  • バッテリー容量: 5,100mAh
  • アウトカメラ: 約1,300万画素
  • インカメラ: 約800万画素
  • Wi-Fi: IEEE802.11ac/a/b/g/n
  • Bluetooth: 4.2
  • LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/26/40/41
  • 3G: B1/2/5/6/8/19
  • GSM: 850/900/1800/1900MHz
  • 通信速度: 下り（受信時）最大600Mbps（LTE）、上り（送信時）最大150Mbps（LTE）
  • SIMサイズ: nanoSIM
  • その他: 加速度
  • カラーバリエーション: スペースグレー

シェアNo1記念 音声SIMとセットでギフト券プレゼントキャンペーン

キャンペーン期間中、新規でIIJmioモバイルサービス音声通話機能付きSIM（みおふぉん）、もしくは音声通話専用SIM（ケータイプラン）と、IIJmioサプライサービスのキャンペーン対象端末を同時に申し込むと「選べるe-GIFT」をプレゼント。キャンペーン期間は2019年7月3日まで。

プレゼントされるe-GIFT額は、HUAWEI P30の場合で10,000円分、HUAWEI P30 liteの場合で5,000円分。

ご愛顧感謝キャンペーン

IIJmioモバイルサービス、もしくはIIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）を6カ月以上利用している場合、IIJmioサプライサービスでキャンペーン対象端末を購入したユーザーに「選べるe-GIFT」をプレゼント。キャンペーン期間は2019年5月30日まで。

プレゼントされるe-GIFT額は、HUAWEI P30が10,000円分、HUAWEI P30 liteが5,000円分、HUAWEI MediaPad M5 Lite 8インチが3,000円分。

IIJmioコミコミセットの取扱端末に追加

IIJmioコミコミセットは、端末と音声通話機能付きSIM、通話定額オプションの3つをセットにして割引価格で提供。このセットの対象端末にHUAWEI P30 liteが追加された。

IIJmioコミコミセットを利用する場合、HUAWEI P30 liteの端末価格+通信料金は、1カ月目が「音声SIM月額利用料1,600円の日割り分+通話定額オプション代金600円+月額端末代金1,280円」、1年目（2～13カ月目）が2,480円/月、2年目（14～24カ月目）が3,480円、25カ月目以降（端末代金支払い終了後）2,200円となる。