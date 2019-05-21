インターネットイニシアティブ（IIJ）は5月21日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」のラインナップに、ファーウェイ製のスマホ「P30」と「P30 lite」、タブレット「MediaPad M5 Lite 8インチ」を追加。5月24日よりIIJmioのWebサイトで販売する。
HUAWEI P30
HUAWEI P30の端末価格は、1回払いで69,800円（以下すべて税別）、24回払いで3,000円/月。対応サービスは、IIJmioモバイルサービスのタイプDとタイプA、IIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）。
Leicaレンズのトリプルカメラを搭載し、大きくなったイメージセンサーによりうす暗い場所でも明るく鮮明なイメージで撮影が可能。ズーム機能は5倍ハイブリッドズーム。主な仕様は以下の通り。
- OS: Android 9.0 Pie
- CPU: HUAWEI Kirin 980（2.6GHz×2コア+1.9GHz×2コア+1.8GHz×4コア）
- 内蔵メモリ: 6GB
- ストレージ: 128GB
- 本体サイズ: 約W71×D7.6×H149mm
- 重さ: 約165g
- ディスプレイ: 約6.1インチ、2,340×1,080ドット
- バッテリー容量: 3,650mAh
- アウトカメラ: 約4,000万画素（広角）+約1,600万画素（超広角）+800万画素（望遠）
- インカメラ: 約3,200万画素
- Wi-Fi: IEEE802.11ac/a/b/g/n
- Bluetooth: 5.0
- LTE: B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41
- 3G: B1/2/4/5/6/8/19
- GSM: 850/900/1800/1900MHz
- 通信速度: 下り（受信時）最大1,400Mbps（LTE）、上り（送信時）最大200Mbps（LTE）
- SIMサイズ: nanoSIM×2
- その他: 加速度 / 環境光 / 近接 / ジャイロ / コンパス / 指紋認証 / HALL / レーザーセンサー
- カラーバリエーション: ブリージングクリスタル / オーロラ
HUAWEI P30 lite
HUAWEI P30 liteの端末価格は、1回払いで29,800円、24回払いで1,250円/月。対応サービスは、IIJmioモバイルサービスのタイプDとタイプA、IIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）。
HUAWEI P30をスペックダウンした下位モデル。トリプルカメラなどは共通の機能だが、画素数などが抑えられている。主な仕様は以下の通り。
- OS: Android 9.0 Pie
- CPU: HUAWEI Kirin 710（2.2GHz×4コア+1.7GHz×4コア）
- 内蔵メモリ: 4GB
- ストレージ: 64GB
- 外部ストレージ: microSDメモリーカード（最大512GB）
- 本体サイズ: 約W72.7×D7.4×H152.9mm
- 重さ: 約159g
- ディスプレイ: 約6.15インチ、2,312×1,080ドット
- バッテリー容量: 3,340mAh
- アウトカメラ: 約2,400万画素+約800万画素+200万画素
- インカメラ: 約2,400万画素
- Wi-Fi: IEEE802.11ac/a/b/g/n
- Bluetooth: 4.2
- LTE: B1/3/5/7/8/18/19/26/28/41
- 3G: B1/2/5/6/8/19
- GSM: 850/900/1800/1900MHz
- 通信速度: 下り（受信時）最大600Mbps（LTE）、上り（送信時）最大150Mbps（LTE）
- SIMサイズ: nanoSIM×2
- その他: 指紋認証 / コンパス / 環境光 / 加速度 / 近接 / ジャイロ / Hall
- カラーバリエーション: パールホワイト / ピーコックブルー / ミッドナイトブラック
MediaPad M5 Lite 8インチ
MediaPad M5 Lite 8インチの端末価格は、1回払いで24,800円、24回払いで1,050円。対応サービスは、IIJmioモバイルサービスのタイプD。
狭額縁デザインのAndroidタブレットで、Harman Kardonのチューニングで音響面が充実。より低音で歪みの少ないサウンドを出力する。デュアルスピーカー、デュアルパワーアンプ、HUAWEI Histen 5.0オーディオテクノロジーを搭載し、コンサートホールのような臨場感を生み出す。主な仕様は以下の通り。
- OS: Android 9.0 Pie
- CPU: HUAWEI Kirin 710（2.2GHz×4コア+1.7GHz×4コア）
- 内蔵メモリ: 3GB
- ストレージ: 32GB
- 外部ストレージ: microSDメモリーカード（最大512GB）
- 本体サイズ: 約W122.2×D8.2×H204.2mm
- 重さ: 約310g
- ディスプレイ: 約8インチ、1,920×1,200ドット IPS
- バッテリー容量: 5,100mAh
- アウトカメラ: 約1,300万画素
- インカメラ: 約800万画素
- Wi-Fi: IEEE802.11ac/a/b/g/n
- Bluetooth: 4.2
- LTE: B1/3/5/7/8/18/19/20/26/40/41
- 3G: B1/2/5/6/8/19
- GSM: 850/900/1800/1900MHz
- 通信速度: 下り（受信時）最大600Mbps（LTE）、上り（送信時）最大150Mbps（LTE）
- SIMサイズ: nanoSIM
- その他: 加速度
- カラーバリエーション: スペースグレー
シェアNo1記念 音声SIMとセットでギフト券プレゼントキャンペーン
キャンペーン期間中、新規でIIJmioモバイルサービス音声通話機能付きSIM（みおふぉん）、もしくは音声通話専用SIM（ケータイプラン）と、IIJmioサプライサービスのキャンペーン対象端末を同時に申し込むと「選べるe-GIFT」をプレゼント。キャンペーン期間は2019年7月3日まで。
プレゼントされるe-GIFT額は、HUAWEI P30の場合で10,000円分、HUAWEI P30 liteの場合で5,000円分。
ご愛顧感謝キャンペーン
IIJmioモバイルサービス、もしくはIIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）を6カ月以上利用している場合、IIJmioサプライサービスでキャンペーン対象端末を購入したユーザーに「選べるe-GIFT」をプレゼント。キャンペーン期間は2019年5月30日まで。
プレゼントされるe-GIFT額は、HUAWEI P30が10,000円分、HUAWEI P30 liteが5,000円分、HUAWEI MediaPad M5 Lite 8インチが3,000円分。
IIJmioコミコミセットの取扱端末に追加
IIJmioコミコミセットは、端末と音声通話機能付きSIM、通話定額オプションの3つをセットにして割引価格で提供。このセットの対象端末にHUAWEI P30 liteが追加された。
IIJmioコミコミセットを利用する場合、HUAWEI P30 liteの端末価格+通信料金は、1カ月目が「音声SIM月額利用料1,600円の日割り分+通話定額オプション代金600円+月額端末代金1,280円」、1年目（2～13カ月目）が2,480円/月、2年目（14～24カ月目）が3,480円、25カ月目以降（端末代金支払い終了後）2,200円となる。