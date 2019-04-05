サードウェーブは4月5日、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」より、オンライン海戦ストラテジーゲーム「World of Warships」の推奨モデル「GALLERIA World of Warships 推奨パソコン」（ミドルタワーPC 2機種、ミニタワーPC 2機種の計4機種）を、全国のドスパラ店舗、およびドスパラ通販サイトで発売した。価格は税別62,980円から。

同製品は、最大12対12で行われる迫力の海戦が楽しめるオンライン海戦ストラテジーゲーム「World of Warships」が快適に動作すると認定された推奨PC。

ミニタワーモデル

ミニタワーモデルは以下の2製品。

・World of Warships 推奨 PC GALLERIA RL5

・World of Warships 推奨 PC GALLERIA RT5

  • ミニタワーモデル（ディスプレイは別売り）

    ミニタワーモデル（ディスプレイは別売り）

「World of Warships 推奨 PC GALLERIA RL5」の仕様は、CPUがAMD Ryzen 5 2400G、チップセットがAMD B350、メモリが8GB PC4-21300（4GB×2）、ストレージが240GB SSD、グラフィックスがAMD Radeon RX Vega 11、OSがWindows 10 Home 64bit。価格は税別62,980円。

「World of Warships 推奨 PC GALLERIA RT5」の仕様は、CPUがAMD Ryzen 5 2600、チップセットがAMD B350、メモリが8GB PC4-21300（4GB×2）、ストレージが240GB SSD＋1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX1660Ti（6GB）、OSがWindows 10 Home 64bit。価格は税別99,980円。

フルタワーモデル

フルタワーモデルは以下の2製品。

・World of Warships 推奨 PC GALLERIA XT

・World of Warships 推奨 PC GALLERIA ZV

  • フルタワーモデル（ディスプレイは別売り）

    フルタワーモデル（ディスプレイは別売り）

「World of Warships 推奨 PC GALLERIA XT」の仕様は、CPUがIntel Core i7-8700、チップセットがIntel H370、メモリが8GB PC4-21300（4GB×2）、ストレージが500GB SSD＋1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX1660Ti（6GB）、OSがWindows 10 Home 64bit。価格は税別129,980円。

「World of Warships 推奨 PC GALLERIA ZV」の仕様は、CPUがIntel Core i7-9700K、チップセットがIntel Z390、メモリが16GB PC4-21300（8GB×2）、ストレージが512GB NVMe SSD＋2TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX2060（6GB）、OSがWindows 10 Home 64bit。価格は税別159,980円。