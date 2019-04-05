サードウェーブは4月5日、ゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」より、オンライン海戦ストラテジーゲーム「World of Warships」の推奨モデル「GALLERIA World of Warships 推奨パソコン」（ミドルタワーPC 2機種、ミニタワーPC 2機種の計4機種）を、全国のドスパラ店舗、およびドスパラ通販サイトで発売した。価格は税別62,980円から。
同製品は、最大12対12で行われる迫力の海戦が楽しめるオンライン海戦ストラテジーゲーム「World of Warships」が快適に動作すると認定された推奨PC。
ミニタワーモデル
ミニタワーモデルは以下の2製品。
・World of Warships 推奨 PC GALLERIA RL5
・World of Warships 推奨 PC GALLERIA RT5
「World of Warships 推奨 PC GALLERIA RL5」の仕様は、CPUがAMD Ryzen 5 2400G、チップセットがAMD B350、メモリが8GB PC4-21300（4GB×2）、ストレージが240GB SSD、グラフィックスがAMD Radeon RX Vega 11、OSがWindows 10 Home 64bit。価格は税別62,980円。
「World of Warships 推奨 PC GALLERIA RT5」の仕様は、CPUがAMD Ryzen 5 2600、チップセットがAMD B350、メモリが8GB PC4-21300（4GB×2）、ストレージが240GB SSD＋1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX1660Ti（6GB）、OSがWindows 10 Home 64bit。価格は税別99,980円。
フルタワーモデル
フルタワーモデルは以下の2製品。
・World of Warships 推奨 PC GALLERIA XT
・World of Warships 推奨 PC GALLERIA ZV
「World of Warships 推奨 PC GALLERIA XT」の仕様は、CPUがIntel Core i7-8700、チップセットがIntel H370、メモリが8GB PC4-21300（4GB×2）、ストレージが500GB SSD＋1TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX1660Ti（6GB）、OSがWindows 10 Home 64bit。価格は税別129,980円。
「World of Warships 推奨 PC GALLERIA ZV」の仕様は、CPUがIntel Core i7-9700K、チップセットがIntel Z390、メモリが16GB PC4-21300（8GB×2）、ストレージが512GB NVMe SSD＋2TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX2060（6GB）、OSがWindows 10 Home 64bit。価格は税別159,980円。