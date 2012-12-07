エルザジャパンは、同社の対象グラフィックボード製品購入者にiPad miniやIntel Core i7-3930Kをはじめとする豪華商品が抽選で当たる「ELSA 冬の大感謝祭キャンペーン2012」を実施中。応募は同社のキャンペーンサイトから。2013年1月14日まで。
詳細・応募は、同社のキャンペーンサイトを参照してほしい。
キャンペーン詳細
- 開催期間：2012年12月1日～2013年1月14日
- 対象：開催期間内に対象製品を購入したユーザー
|賞品
|【A賞】
|Apple iPad mini 16GBモデル
|1名 ※色は選択不可
|【B賞】
|DELL 29インチワイド液晶ディスプレイ U2913WM
|1名
|【C賞】
|Intel Core i7-3930K
|1名
|【D賞】
|Intel 240GB SSD SSDSC2CT240A4K5
|1名
|【E賞】
|Maximus V Formula/ThunderFX マザーボード
|1名
|【F賞】
|ETON BoostTurbine 2000 ポータブルバッテリー(白/赤)
|2名 ※色は選択不可
|【G賞】
|RAVEN RV03 非売品 ELSA限定仕
|1名
|【H賞】
|SteelSeries QcK mini 非売品 ELSA限定仕
|20名
|【ELSA賞】
|お好きなELSA GeForce GTX S.A.Cシリーズを1本
|1名