エルザジャパンは、同社の対象グラフィックボード製品購入者にiPad miniやIntel Core i7-3930Kをはじめとする豪華商品が抽選で当たる「ELSA 冬の大感謝祭キャンペーン2012」を実施中。応募は同社のキャンペーンサイトから。2013年1月14日まで。

詳細・応募は、同社のキャンペーンサイトを参照してほしい。

キャンペーン詳細

開催期間：2012年12月1日～2013年1月14日

対象：開催期間内に対象製品を購入したユーザー