エルザジャパンは、同社の対象グラフィックボード製品購入者にiPad miniやIntel Core i7-3930Kをはじめとする豪華商品が抽選で当たる「ELSA 冬の大感謝祭キャンペーン2012」を実施中。応募は同社のキャンペーンサイトから。2013年1月14日まで。

詳細・応募は、同社のキャンペーンサイトを参照してほしい。

キャンペーン詳細

  • 開催期間：2012年12月1日～2013年1月14日
  • 対象：開催期間内に対象製品を購入したユーザー
賞品
【A賞】 Apple iPad mini 16GBモデル 1名 ※色は選択不可
【B賞】 DELL 29インチワイド液晶ディスプレイ U2913WM 1名
【C賞】 Intel Core i7-3930K 1名
【D賞】 Intel 240GB SSD SSDSC2CT240A4K5 1名
【E賞】 Maximus V Formula/ThunderFX マザーボード 1名
【F賞】 ETON BoostTurbine 2000 ポータブルバッテリー(白/赤) 2名 ※色は選択不可
【G賞】 RAVEN RV03 非売品 ELSA限定仕 1名
【H賞】 SteelSeries QcK mini 非売品 ELSA限定仕 20名
【ELSA賞】 お好きなELSA GeForce GTX S.A.Cシリーズを1本 1名
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