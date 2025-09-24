LINE Digital Frontierは9月24日、電子コミックサービス「LINEマンガ」で、羽海野チカ氏の人気マンガ『3月のライオン』の新刊発売記念キャンペーンを開始した。既刊17巻分を9月24日から28日まで完全無料配信する。

『3月のライオン』は、孤独を抱える17歳のプロ将棋棋士・桐山零が、川本家との出会いを通じて成長していく物語を描いた作品。

同作の最新18巻が9月29日に発売されることを記念し、既刊17巻分を9月24日から28日まで5日間限定で完全無料配信する。

連動企画として「3月のライオン全話無料記念！LINEマンガ ガチャ」を9月26日まで実施。期間中、連載作品を2作品読むことで1日1回ガチャに参加でき、最大10,000円分のマンガコインが当たる。結果をX（旧Twitter）でシェアすることで追加チャレンジも可能だ。 ガチャの賞品は1等が10,000マンガコイン（有効期限3日）、2等から4等までは時短アイテムが100個、50個、23個それぞれ用意されている。

さらに、LINEマンガ公式Xアカウントでは、フォロー・リポストで参加できるキャンペーンも展開。抽選で5,000円分のマンガコインが当たり、ハッシュタグ「#3月のライオン全話無料」を付けた引用リポストで当選確率がアップする。