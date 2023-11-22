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NECの社内DXを支えるインフラ基盤「分散クラウド」とは - コスト削減にも寄与
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北國フィナンシャルHDがGoogle Cloudを採用した理由 - Azureとマルチクラウド化
2023/11/16 19:35
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ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第16回 ヘルスケアプロバイダーとしての新たな価値提供を目指し、VMware Cloud on AWSおよびVMware Cloud Foundationを活用した変革に対応できるハイブリッドクラウド環境を構築
2023/10/16 08:00
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1950年創業のしゃぶしゃぶと日本料理の企業がノーコード連携で人事労務業務自動化
2023/10/05 11:22
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みんなの銀行はなぜフルクラウド＆マルチクラウドで銀行システムを構築できたのか？
2023/09/21 09:00
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ビックカメラがDXの進捗説明 - AWS活用してクラウド移行、今秋に完了予定
2023/06/27 12:28
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日本生命がIBMのメインフレーム「z16」を導入 - ハイブリッドクラウドに移行
2023/03/14 11:36
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日本生命、基幹システムをIBM CloudとRed Hat OpenShiftでハイブリッドクラウド化
2022/12/20 13:59
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NVMe-oF™技術を採用したストレージ「OpenFlex™F3200/E3000」。その実力とは
2022/06/08 09:00
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企業IT
ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第5回 IT戦略の一環としてクラウド化に取り組む――ニッセイ・ウェルス生命がAzure VMware Solutionを採用した理由とは
2022/05/31 09:00
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企業IT
ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第4回 グループ全体のクラウド環境を統合管理――コストとセキュリティ状況をリアルタイムに把握し、全体で約26％のクラウドコストを削減
2022/05/09 08:00
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安定と変革を両立する「両利きの経営」を目指すゆうちょ銀行のDXとは？
2022/03/14 16:36
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企業IT
ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第2回 EOLを迎えるシステムを2カ月でクラウド移行――ハードウェアライフサイクルから脱却し、DX実現に向けた取り組みを大きく加速
2021/12/16 10:00
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企業IT
ファーストリテイリングとNTTデータのGoogle Cloud活用策とは
2021/05/27 13:00
「導入事例 - ハイブリッドクラウド」の連載記事
企業IT
ビジネスを成功に導く――VMwareのソリューション導入事例 第16回 ヘルスケアプロバイダーとしての新たな価値提供を目指し、VMware Cloud on AWSおよびVMware Cloud Foundationを活用した変革に対応できるハイブリッドクラウド環境を構築
2023/10/16 08:00
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2022/05/31 09:00
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2021/12/16 10:00
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