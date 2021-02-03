デルは、パソコンだけではなく、ディスプレイ、プリンター、マウスやキーボード、ヘッドセットなど多彩な周辺機器も手がけているが、ノートパソコン用のバッグも充実しているのはご存じだろうか。バックパック、ブリーフケース、スリーブなど目的とサイズ別に30種類（原稿執筆時点）も揃えている。ノートパソコンを持ち歩く機会が多いなら、ぜひともチェックしてほしい。

ノートパソコン用のバックも豊富にラインナップしている

デルのパソコン用バッグは、背負うタイプの“バックパック”、肩掛けタイプの“ブリーフケース”、ノートパソコンを保護する薄型ケースの“スリーブ”がラインナップされている。さらに収納できるノートパソコンとして13インチまで、14インチまで、15インチまで、17インチまでと4パターンあり、必要に合わせて選ぶことが可能だ。

末尾の数字で対応するノートパソコンのサイズが判別できる

デザインも多彩で、ビジネス向けのシンプルなものから、遊びにもピッタリのカジュアルなもの、デルのゲーミングブランド「Alienware」向けのちょっとゴツめで頑丈そうなものまである。

ビジネス向けのシンプルなもの

遊びにも使えるカジュアルなもの

今回はその中で、シーンや好みに合わせてマルチに使える「Dell Proハイブリッド ブリーフケース バックパック15」を紹介したい。

Dell Proハイブリッド ブリーフケース バックパック15。直販価格は7,500円

Dell Proハイブリッド ブリーフケース バックパック15は15型のノートパソコンまで収納が可能だ。幅29cm、奥行き14cm、高さ45cmで重量は1.1kg。容量は19リットルとやや大きめで、大量の資料やタブレットを持ち歩いたり、一泊二日程度の出張ならば十分対応できる。

最大の魅力はバックパック、ショルダーバッグ、ブリーフケースと3通りの持ち方ができることだろう。上部と側面にはハンドルがあり、さっと掴んで持ち歩くことが可能で、取り外し可能なストラップを付ければショルダーバッグに、背面に収納されているショルダーストラップを出せばバックパックとして使用できる。状況や移動方法に合わせて使い分けられるのが便利だ。また、キャリーケースの上に固定するためのキャリーバー通しもあり、長期旅行や出張時にも持ち運びやすい。

上部と側面に持つためのハンドルを備える

ショルダーバッグとして使うためのストラップは取り外しが可能

内部は大きく3つに分けられている。前面はファイルの出し入れに便利な薄型のドキュメント保管スペース。筆記用具を入れるのに便利な小さなポケットも用意されている。中央部が一番広く、複数の衣類も十分入れられる。大きな荷物用だ。最後の背面側はノートパソコンの収納場所となっている。軽量で衝撃に強いEVAフォームクッション材が採用されており、安心して持ち運べる。

前面はドキュメント保管スペース

中央部が一番収納力がある

実際に14型ディスプレイで第10世代のインテル® Core™ i5-10400H プロセッサーを搭載するLatitude 5411を収納してみた。幅323.05mm、奥行き216mm、高さ23.17mmで最小構成時の重量が1,540gという仕様だ。高性能なだけに、やや厚みのあるノートパソコンだがそれでもキレイに収まる。バックパックとして使えば腰への負担が少ないのもうれしいところだ。

このほか、利便性を高める仕掛けも数多くある。中央部のスペースには、大型のモバイルバッテリーも入れられるポケットがあり、そこから背面のノートパソコン収納側にケーブルを通すための穴も用意と、移動しながらの充電もしやすい。

背面にはモバイルバッテリーのケーブルを通すための穴が用意されている

このほか前面と上部にはファスナー付きの小さなポケットがあり、サイフやカギなどすぐに取り出したいものを入れておくのに便利だ。また、側面にはボトル用のポケットもあり、飲み物も持ち運びしやすく、いつでもサッと取り出せる。

上部のポケットはサイフを入れるのにピッタリだ

このほか、表面には耐水性保護材が採用されており、悪天候時でも収納している書類が濡れにくいのも心強い。背面はエアーメッシュ素材なので背中が蒸れにくいのもうれしいところだ。

このようにデルではさまざまな目的やサイズのバッグを用意している。価格的にもお得感が高いものが多いので、まずは一度見てチェックしてほしい。

原稿/撮影 芹澤正芳 監修 デル・テクノロジーズ株式会社 マーケティング統括本部

広域法人マーケティング シニア・アドバイザー 粟津和也

第10世代インテル® Core™ vPro® プロセッサーを搭載した

最新のインテル® vPro® プラットフォームで IT 強化と作業効率化を インテル® vPro® プラットフォームに第10世代インテル® Core™ vPro® プロセッサーを搭載し、妥協のない生産性とハードウェア・ベースのセキュリティー機能、処理能力の革新に繋がる基盤を提供します。 Intel、インテル、Intelロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optaneは、アメリカ合衆国および／またはその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標です。 購入はこちら

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