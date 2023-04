本連載では日本ヒューレット・パッカード(HPE)のさまざまな社員の「こぼれ話」を綴ります。→過去の「マシンルームとブランケット」の回はこちらを参照。

近年、ひそかに再燃している「ハリー・ポッター」ブームを喜んでいるのは私だけでしょうか。

特に2023年はゲームソフト「ホグワーツ・レガシー」のリリースや、「ワーナーブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」がイギリスに次いで世界2番目にオープンするなど--。

児童書が原作の「ハリー・ポッター」シリーズですが、スピンオフ映画「ファンタスティック・ビースト」シリーズも人気を博しており、今や大人も楽しめるコンテンツとして世界を席巻しています。

そこで今回は、ファンタジー作品でありながら、エンジニアの視点からも楽しめる「ハリー・ポッター」について、テック情報をプラスして考察したいと思います。

シリーズ第2作「ハリー・ポッターと秘密の部屋」には、このような場面があります。まだ子供の主人公ハリーは、宿敵・闇の帝王と共通する魔力を生まれ持つことを知り、自分も悪の道に進んでしまうのではないか、と不安を打ち明けるシーンです。

そこでハリーの恩師であり、史上最強の魔法使いといわれるダンブルドア校長は以下のように諭します。

“It is not our abilities that show what we truly are. It is our choices.”-J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets