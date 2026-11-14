Mozillaは、Windows 11向けの新機能「Accelerated App Launches（高速アプリ起動）」をFirefoxに導入するため、実験的な検証を進めている。Windows Reportが11月10日（現地時間）、「Firefox Could Get a Major Speed Boost With Microsoft's Accelerated App Launches」で報じた。

同機能の導入後、Firefoxを起動済みであれば、新しいウィンドウの表示速度が大幅に向上する可能性がある。

FirefoxがWindows 11の高速起動機能をテストしているという

Firefoxの起動通知時間が1/20以下に短縮

Mozilla Bugzillaに掲載された報告によると、初期テストでは、既存のFirefoxプロセスに起動要求が届くまでの時間が、従来の約70ミリ秒から約3ミリ秒に短縮したという。ただし、これは通知が届くまでの時間であり、表示を完了する時間ではない。そのため、ユーザーの体感時間はここまで短縮されないと予想される。

MicrosoftはAccelerated App Launchesを「制限付きアクセス機能」の一部として提供している。利用にはロック解除トークンが必要となるが、Firefoxのプロダクトマネージャーを務めるDavid Rubino氏によると、Mozillaはすでにタスクバーのピン留め用解除コードを保有しており、このコードが転用できたとのこと。

今回の初期テストはこのコード利用によって実施され、APIへのアクセスに成功した。また、Windows 11のスタートメニューから送られた起動要求についても、実行中のFirefoxへ直接届けられることを確認したと報告している。

機能は開発者向けの実験段階、未解決の課題あり

Mozillaは同機能の切り替え設定として、新たに「widget.windows.accelerated_launch.enabled」を追加した。この設定は初期状態で無効になっており、一般ユーザー向けの機能としては公開されていない。現在は、複数のプロファイルを実行している環境で、どのインスタンスが通知を受けるべきかなどの課題について検討中とされる。

これらの課題を解決した後も、当初の性能向上を維持できるかは不明だ。それでも、Edgeの起動速度向上（通常時で約15%）と同等の成果は達成可能と見込まれている。なお、本稿執筆時点で一般提供のスケジュールは未定だ。