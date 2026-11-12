RUTILEAは11月12日、米Runpodと戦略的パートナーシップを締結したと発表した。国内のデータセンターを開拓してRunpodプラットフォームに導入し、日本を起点にアジアで利用できるAI計算資源を拡大する。今回の提携により、RUTILEAは、計算資源の発掘とRunpodプラットフォームへの導入を担う日本国内の独占パートナーとなった。

国内データセンターの開拓から導入調整まで担当

Runpodは、AI開発者向けクラウドサービス「AI Developer Cloud」を提供する米国企業である。同サービスは、AIの実験や学習、ファインチューニングから、デプロイ、運用規模の拡張まで、AI開発の全工程に対応するという。Runpodによると、同社のサービスは186カ国の開発者に利用されており、利用者は120万人を超える。開発者は、処理を実行するデータセンターを選択できる。

今回の提携では、RUTILEAが国内のデータセンター事業者を開拓する。具体的には、各施設をRunpodプラットフォームに導入するための設備整備を進めるほか、Runpodのインフラチームとの調整を担うという。

Runpodプラットフォームにデータセンターを導入するには、ネットワーク設計、ハードウェア、監視、日常の運用が、顧客の求める水準を満たす必要がある。新たな計算資源は提供開始前にRunpodの標準審査を受け、同プラットフォームの他の拠点と同じ基準で提供される。

日本を起点にアジア各地へ展開

両社は、Runpodが持つ世界の開発者や企業顧客の需要と、RUTILEAが持つ国内データセンター事業者とのネットワークを組み合わせる。RUTILEAは、国内におけるGPUデータセンターの構築・運用経験も生かす。

今後は、日本を起点にアジア各地の計算資源を段階的に拡大する計画だという。