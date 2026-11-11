ワンダフルフライは11月11日、AIによる開発の効率化と、人による判断・管理・統制を両立するAI開発基盤「Wonder Tact」の提供を開始したと発表した。設計書の作成からコード生成、環境構築、テスト・検証までをAIが支援するとともに、作業履歴や進捗、品質、利用費用をプロジェクト単位で可視化する。

AIの作業と人の判断を記録

Wonder Tactは、AIによる開発作業だけでなく、AIの実行状況や人による判断の履歴を可視化・管理する基盤。AIからの質問への回答や承認を通じて、担当者の判断を開発工程に反映する。誰が何を回答・承認したのか、どのような変更が行われたのかを記録し、その経緯を後から確認できる。

設計書の作成、ソースコードの生成、環境構築、テスト・検証など、幅広い工程をAIが支援する。一方、人は重要な確認や品質判断、承認を担う。同社は、これにより開発の効率化と品質確保の両立を目指すとしている。

また、レビューや承認のフロー、テスト結果も記録し、AIによる変更や生成物の品質管理を支援する。AIからの質問への回答や承認待ちを集約し、開発を円滑に進めるための仕組みも備える。

複数AIの進捗と利用費用を可視化

Wonder Tactでは、プロジェクトごとにAIの作業状況や進捗、実行履歴を一元管理する。複数のAIが並行して作業する場合も、それぞれの実行状況を確認でき、管理者の判断を支援するという。

AIの利用費用は、日次および担当者別に可視化。入力、キャッシュ、出力別の消費状況も確認でき、コスト管理や運用の見直しに利用できるとしている。

モバイル端末から開発依頼や進捗確認、承認を行うことも可能だ。さらに、テンプレートを活用し、業務上のニーズを起点とした開発を進めることで、企業のシステム内製化を支援する。