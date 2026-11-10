グローバルセキュリティエキスパート（以下、GSX）は11月10日、ほくでん情報テクノロジー（以下、HIT）、兼松エレクトロニクス（以下、KEL）と連携し、北海道に拠点を置く約13万社を対象としたサイバーセキュリティ支援を開始したと発表した。

平時のセキュリティ対策から、サイバー攻撃を受けた際の調査や復旧、再発防止までをワンストップで支援する。まずはHITの顧客を中心に提案を開始し、順次提供範囲を拡大する予定だ。

北海道企業を対象に、平時からインシデント発生後まで一貫支援

今回の取り組みでは、GSX、HIT、KELの3社がそれぞれの強みを組み合わせる。平時のセキュリティ対策の提案と実装から、サイバー攻撃被害の調査や復旧、再発防止までを一貫して支援するという。対象は北海道に拠点を置く約13万社だ。

サービス提供の背景には、企業規模や地域を問わずサイバー攻撃が発生している状況がある。帝国データバンクによる2025年の調査では、北海道内の企業の約3社に1社がサイバー攻撃の被害を経験したと回答している。

3社は今回の連携を通じて、北海道企業のセキュリティ対策の高度化とサイバーレジリエンスの向上を支援する方針だ。

GSXが調査、HITが地域企業への窓口、KELが復旧を担当

3社は、それぞれが持つセキュリティやITインフラ、地域支援の知見を生かして役割を分担する。

GSXは、平時のセキュリティ対策に加え、インシデント発生後の詳細調査や復旧を支援する。同社は年間300件を超えるサイバー攻撃被害の相談に対応している。

被害発生時にはフォレンジックを実施し、感染経路や原因を特定。また、ダークウェブに公開された情報を調査し、被害企業の認証情報や機密データが流出、売買されていないかを確認する。

HITは、北海道における顧客基盤を生かし、企業への総合窓口を担う。平時の相談からインシデント発生時の初動対応、調査、復旧、再発防止までを支援する。必要に応じてGSXやKELと連携するという。

KELは、ITインフラ構築の技術を生かして、被害を受けたシステムの暫定復旧を担当。平時には再発防止に向けたセキュリティ強化も支援する。

24時間365日の監視やイミュータブルバックアップも提供

平時の備えとして、HITは24時間365日の有人によるシステム運用監視サービスを提供する。顧客のシステム構成や運用ポリシーに合わせて監視項目や運用フローを設定。アラート発生時には一次対応や運用支援を行う。

ランサムウェアなどの被害を想定したイミュータブルバックアップサービスも提供する。改ざんや削除が困難なバックアップ環境を利用し、重要なデータを保護する仕組みだ。

HITのH-IXデータセンターが提供するハウジングサービスやホスティングサービスとも連携。バックアップデータへの高速なアクセスによって、復旧時間の短縮を図る。

インシデント発生後は暫定復旧から再発防止まで

インシデント発生後の復旧では、KELが「インシデントレスキューサービス」を提供する。ランサムウェアなどによるサイバーインシデント発生時のインシデントハンドリングと環境復旧を支援するという。

恒久的な対策については、同社の「IT計画支援サービス」を活用する。IT環境の現状分析から将来像の設計、施策の優先順位付け、ロードマップ策定までを支援。セキュリティ強化を含め、導入や構築、運用保守までを対象とする。

これらの取り組みにGSXによるフォレンジックやダークウェブ調査を組み合わせることで、原因調査から暫定復旧、恒久対策までを3社でカバーする体制となるという。

セキュリティ人材の育成でも連携を拡大

3社には既存の協業関係もある。GSXとKELは2017年8月、情報セキュリティ分野で資本業務提携を締結した。両社はサイバー攻撃発生時の調査や復旧でも連携している。

GSXは2026年2月に札幌市へ北海道オフィスを開設した。今回の取り組みでは、HITとの間でセキュリティ人材の育成でも連携を深める。GSXがセキュリティ教育で培った知見を共有し、サービス提供を担うエンジニアのスキル向上に取り組む。

HITとKELも従来から協業関係にあり、ネットワークや仮想化基盤などのICTインフラを共同で提案、構築してきた。3社はこうした既存の関係を生かし、北海道企業を平時から有事まで支援する体制を構築する方針だ。