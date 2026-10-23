Metaは10月23日、パーソナルAIエージェント「Muse」の日本での提供を開始したと発表した。

Museはユーザーの指示に応じて計画を立て、メール送信や旅行予約などのタスクを進めるAIエージェントだ。GmailやGoogleカレンダー、Instagramなどと接続できるほか、日本ではメルカリやマネーフォワード ME、チケットぴあとの連携も進めるという。iOS、Android、muse.aiで利用できる。

MetaのパーソナルAIエージェント「Muse」、日本で提供開始

MetaはMuseを9月に北米で先行提供しており、日本は北米以外では初の提供地域となる。

Museは専用アプリ上で、他の人にメッセージを送るような感覚で利用できる。ユーザーがやるべきことや目標を伝えると、Museが必要な計画を立てる。その後、それに基づいた作業を自律的に進める仕組みだ。

対応するタスクには、メールの送信や旅行の予約などがある。より大きな目標に対しては、ユーザーに合わせた計画の作成を支援する。時間やリソースの調整にも対応。ブラウザを開いたり、フォームに情報を入力したりする操作もユーザーに代わって行える。

時間がかかるタスクについては、ユーザーがアプリを閉じた後も処理を続ける。状況に変化が生じた場合にはユーザーへ通知する。メールの送信や商品の購入など、ユーザーによる承認が必要な操作についても同様に通知するという。

Museはユーザーにとって重要な情報を記憶する機能も備える。過去の会話を踏まえた提案や行動が可能だ。

GmailやGoogleカレンダーなどと接続、国内サービスとの連携も拡大

Museでは「コネクター」を通じて外部のアプリやサービスと接続可能だ。対応サービスには、Gmail、Googleカレンダー、Instagramなどが含まれる。これらと接続することで、メールの管理やスケジュール調整、保存したコンテンツの活用などが可能になる。 グローバルではStripe、Shopify、Trip.com、Agoda、Klookなどのサービスとも連携。ショッピングや旅行の計画、予約などでの利用を想定している。

日本向けサービスとの連携も進める。提供開始に合わせ、フリーマーケットアプリ「メルカリ」、家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード ME」、チケット販売サービス「チケットぴあ」との連携を進めるとしている。

Meta日本法人 代表取締役の味澤将宏氏は、Museについて、ユーザーに代わってさまざまなタスクを進めることで、本当に大切なことに集中できるよう支援するパーソナルAIエージェントだと説明している。

音声対話やアバター、独自メールアドレスも発表

Metaは「Meta Connect」で、Museの新機能も発表している。

その1つが高度な音声モードだ。長時間にわたって自然な会話を続けながら、バックグラウンドでタスクを処理できるという。このほか、表現豊かなアバターを実現する「Muse Realtime Avatar」も発表した。同機能は英語のみの対応となる。Muse独自のメールアドレスも用意する。タスクの処理やコミュニケーションに利用できるという。

これらの機能について、日本での提供状況は別途案内するとしている。

ユーザーごとに専用の仮想環境を用意、重要操作では本人確認

Museでは、プライバシーやセキュリティを考慮した仕組みも導入する。

Museは専用の仮想マシン「Muse Secure VM」上で動作する。ユーザーごとに隔離されたクラウド上の専用環境を用意し、接続したサービスのデータや認証情報を保管する仕組みだ。

インターネットへのアクセスは、Museとは独立した「Sentinel」エージェントが管理する。

また、Museからユーザーのパスワードや支払い方法を確認することはできないとしている。メールの送信や商品の購入などの重要な操作を実行する前には、ユーザー本人に確認を求める。

ユーザーはMuseが実行した操作に加え、今後実行する予定の操作についても確認できる。接続するアプリやアクセス範囲はユーザー自身が選択できる。権限の変更や接続解除にも対応する。

Museとのやり取りをMetaのAIモデルの学習に使用しないよう、ユーザーがオプトアウトすることも可能だ。Metaによると、Museはユーザーとの会話や仮想マシン内のデータを同社の広告システムと共有しないという。

iOS、Androidなどで提供、基本機能は無料

Museは10月23日から、日本でiOS、Android、muse.aiを通じて提供される。基本的な機能の多くは無料で利用可能だ。より多くの機能を利用したいユーザー向けには、サブスクリプションプランも提供する。

MetaはMuseを、パーソナルスーパーインテリジェンスに向けた第一歩となるエージェントと位置付けている。より多くの作業をAIが担うことで、ユーザーが自身にとって重要なことに集中できる環境の実現を目指す。