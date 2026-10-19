Microsoftは10月7日（米国時間）、WindowsおよびSurfaceに関するイベントを開催し、Copilot+ PC向けにローカルAIとクラウドを連携させる「Hybrid Intelligence」を発表した。PC内のファイルや操作履歴の参照、ユーザーに代わる操作、ローカルAIモデルの活用という3つの機能をCopilotに追加する。新機能は今後数カ月以内に順次提供される予定だ。

公式ブログ：https://news.microsoft.com/source/asia/features/building-windows-for-hybrid-intelligence/

  • Copilot+ PC向けにローカルAIとクラウドを連携させる「Hybrid Intelligence」が発表された（出典：Microsoft）

    Copilot+ PC向けにローカルAIとクラウドを連携させる「Hybrid Intelligence」が発表された（出典：Microsoft）

Copilot+ PCでファイル整理やメール作成をローカル実行

Windows + Devices担当エグゼクティブバイスプレジデントのPavan Davuluri氏によると、法人向けに製造される直近のノートPCの40%超がCopilot+ PCに該当するという。Copilot+ PC全体の出荷台数は年間数千万台規模におよび、端末内では月間2兆回超のAI推論が実行されていると述べた。

Copilot+ PCは2024年5月、40TOPS以上の処理能力を持つNPUを搭載し、クラウドに接続せずAI処理を実行できるPCとして登場した。これまで、意味検索、字幕翻訳、Windows Studio Effects、Recall、Click to Doなどに端末内AIが利用されてきたが、一般ユーザーへの訴求力には課題があった。

今回発表されたHybrid Intelligenceでは、Copilot+ PCを対象とする3つのローカルAI機能をCopilotに追加する。第一は、PC内のファイルや最近の操作履歴を参照し、タスクに関連する情報を把握する「Local context」。第二は、ユーザーの許可を得てファイルの移動や設定変更、コーディングなどを実行する「Local actions」。第三は、PC内で動作するAIモデルを利用し、タスクに応じてローカルAIとクラウドAIの計算資源を使い分ける「Local models」だ。

イベントでは、Copilot担当エグゼクティブバイスプレジデントのJacob Andreou氏による事前収録の実演も公開された。会計士から届いたメールに対し、必要な税務書類をまとめて返信するようCopilotに依頼する内容で、ユーザーがファイルを添付する必要はなかった。

依頼を受けたCopilotのAutopilotは、会計士からのメールを特定し、必要な書類一覧を作成。ダウンロードフォルダー、ドキュメント、ピクチャーに分散していた書類を収集し、ローカルAIを使って内容の整理、ファイル名の変更、フォルダーへの移動と圧縮、メールの下書き作成まで実行した。

一連の処理に要した時間は約1分。Andreou氏によると、実演ではクラウドにアクセスせず、ローカルAIのみでタスクを実行したという。税務情報などの機密性が高いデータを端末内で処理できる点は、プライバシー保護の観点からも注目される。

Davuluri氏はコスト面の優位性も強調した。顧客からは高度なAIの活用とトークン消費量の削減を両立したいという要望があり、Hybrid IntelligenceのLocal modelsを活用することで、クラウドへのリクエスト回数を減らせると説明した。

Copilot+ PCの新機能、提供時期や対応端末には不明点も

Copilot+ PCは登場以来、必ずしも順調に普及してきたわけではない。注目機能だった「Recall」はセキュリティやプライバシーに関する懸念から提供が延期され、実際に利用できるようになるまで約1年を要した。また、Snapdragon搭載機では一部のアプリケーションやドライバーとの互換性も課題となった。

こうした経緯もあり、Copilot+ PCは従来のPCとの違いを十分に打ち出せていなかった。今回のHybrid Intelligenceは、端末内のAI処理能力をファイル整理やメール作成などの具体的な作業に結びつけることで、Copilot+ PCの価値を改めて示す取り組みといえる。

新機能は今後数カ月以内に新しいCopilotアプリへ順次導入される予定だ。ただし、すべてのCopilot+ PCで利用できるとは限らず、対応機種や提供時期は地域、ハードウェア構成などによって異なる可能性がある。また、ローカルAIだけで処理を実行するよう指定できるかなど、詳細が明らかになっていない部分もある。

後藤大地

後藤大地

ごとうだいち

2002年にオングスを設立。IT分野を中心に、国内外の最新動向を扱うニュース記事の執筆や、専門知識を生かした書籍の執筆に取り組んでいる。技術トレンドを的確に捉え、専門的な内容を分かりやすく伝えることを得意とする。
執筆活動と並行して、企業システムの設計・開発・保守にも長年携わってきた。特にサイバーセキュリティやソフトウェア開発に関する深い知見と実務経験を持ち、技術とビジネスの両面からIT分野を捉えている。海外での取材経験も豊富で、現地企業や技術者への取材を通じ、グローバルな視点から情報を発信している。

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