東日本旅客鉄道（以下、JR東日本）、JR東日本商事、ソフトバンクは10月16日、AIやIoT、清掃ロボットを活用した駅舎清掃DXの実証実験を実施すると発表した。

赤羽駅を中心に、IoTセンサーやAI画像分析などを活用し、駅の利用状況や汚れの発生状況に応じて清掃する「需要連動型・予兆型清掃」の実現可能性を検証する。実証期間は10月27日～2027年1月中旬。

AI・IoTで「必要な場所を必要なタイミングで」清掃

駅舎の清掃では、清掃品質の維持・向上と、人手不足を背景とする清掃業務の負担増加への対応を両立することが課題となっている。そこで今回の実証では、IoTやAI、ロボットなどの技術を活用。必要な場所を必要なタイミングで清掃する「需要連動型・予兆型清掃」の実現可能性を検証する考えだ。

実証は赤羽駅、王子駅、十条駅、東十条駅で実施する。期間は10月27日～2027年1月中旬までを予定。実施時間は始発から終電までで、清掃ロボットの試験運転については終電後に行う。なお、王子駅、十条駅、東十条駅では、実証内容のうち「IoTセンサーによるトイレ利用状況およびごみ箱使用状況の把握」のみを実施する。

トイレやごみ箱にIoTセンサー、AI画像分析で汚物も検知

実証では、駅改札内のトイレやごみ箱にIoTセンサーを設置し、センサーから得た情報を使い、トイレの利用状況やごみ箱の使用状況を把握する予定だ。

利用者からの清掃依頼もデータとして取得。トイレに設置した二次元コードを利用し、清掃依頼を受け付ける仕組みを検証する。

さらに、改札内コンコースにはカメラを仮設するという。撮影した画像をAIで分析し、汚物を検知する仕組みの有効性を確かめる。

こうして得たデータを分析し、利用頻度や時間帯と清掃需要との関係を分析し、需要連動型・予兆型清掃につなげられるかを検証する。なお、二次元コードによる清掃依頼やAIによる汚物検知は、清掃判断の参考情報として利用するもので、これらの情報を受けた清掃員による即時対応を保証するものではない。

フィジカルAI清掃ロボットをトイレで試験

トイレでは「フィジカルAI清掃ロボット」による清掃試験も予定している。試験運転の時間帯は終電後だ。

また、IoTセンサーなどから取得した各種データを統合し、一元的に可視化・管理する清掃管理プラットフォームの有効性も検証。得られた情報を清掃計画や作業判断に活用できるかを確認することで、駅舎清掃のDXに向けた運用モデルの構築可能性を探る。

JR東日本やソフトバンクなど4社で役割を分担

実証はJR東日本が設立した「WaaS共創コンソーシアム（WCC）」の取り組みの1つとなる。同コンソーシアムは、Well-beingな社会の実現に向けて、移動と空間価値の向上を目指す組織である。

実証では各社が役割を分担する。JR東日本は実証フィールドの提供や駅との調整を担当する。JR東日本商事は実証計画の策定や全体推進、関係各社との調整、分析、機器調達などを担う。ソフトバンクは実証機器の調整に加え、各機器の連携とプラットフォームの構築を担当する。JR東日本グループで駅舎清掃業務を手掛けるJR東日本環境アクセスは、清掃業務のオペレーションとの調整や駅舎清掃DXに関するアドバイスを行う。

将来的な他駅への展開も視野

JR東日本らは今回の実証で得たデータや知見を活用し、利用状況や汚れの発生状況に応じて適切なタイミングで清掃する需要連動型・予兆型清掃の実現を目指す。IoT、AI、ロボットを活用した駅舎清掃DXの有効性を評価することで、将来的な他駅への展開や、持続可能な清掃オペレーションの構築にもつなげる方針だ。