富士通は2026年10月6日、小売業向けに、売上構造分析や販売計画、店長業務などを支援する4種類のAIエージェントと、実行基盤のトライアル環境の提供を開始した。小売業7社との実証実験も順次開始し、2027年6月の正式提供を予定している。

売上分析から店長業務まで4種類のAIエージェントを提供

今回提供するAIエージェントは、売上構造分析、顧客ロイヤリティ分析、販売計画（MD計画）、店長支援の4種類。富士通が流通・小売業向けに展開する「Uvance for Retail」の下で提供し、データ分析から施策の立案まで対応する。

このうち、売上構造分析と顧客ロイヤリティ分析のAIエージェントは、売上や顧客に関するデータから課題を把握し、施策を検討する業務に用いる。売上構造分析AIエージェントは、売上を構成する要素ごとにデータを分解・可視化し、売上構造の偏りや成長余地を明らかにする。そのうえで、利益最大化に向けた施策と効果予測を提示する仕組みだ。商品管理部門やエリアマネージャーは、店舗やエリアごとの実績を比較し、課題に応じた商品構成の見直しなどに活用できる。

一方、顧客ロイヤリティ分析AIエージェントは、顧客データから行動特性を抽出する。利用頻度やポイント利用率などの属性情報だけでは把握しにくい購買動機や離反要因を可視化し、分析結果に応じた施策を提示する。

顧客ロイヤリティ分析AIエージェントの実行結果画面

販売計画と店舗運営に関する業務を担うのが、販売計画（MD計画）と店長支援のAIエージェントだ。販売計画（MD計画）AIエージェントは、トレンドや顧客ニーズ、競合環境などの市場変化を踏まえ、商品別・店舗別の販売計画を立案する。店舗ごとの在庫配分を提案するほか、販売開始後は売れ行きを基に、欠品を避けるための在庫移動施策を示す。さらに、細かなカテゴリー別の計画策定や、実績に基づく検証サイクルの短縮にも対応する。

店長支援AIエージェントは、店舗の売上データと、商圏や店舗特性、天候、SNSなどの外部情報を統合的に分析する。分析結果を基に、品ぞろえや棚替えを提案し、店長が経験や勘だけに頼らず、データに基づいて施策を実行できるようにする。

データの蓄積・加工や権限管理に対応する実行基盤

AIエージェントの実行基盤は、流通・小売業に関するデータと業務機能をつなぐ共通基盤に位置付けられる。データの蓄積・加工や権限管理などの機能を備え、AIエージェントによるデータ分析や需要予測、業務に応じた提案、各種業務の自動化などに用いる。

「Uvance for Retail」AI実行基盤

今回トライアル環境で提供する4種類のAIエージェントと実行基盤は、2027年6月から正式提供を開始する予定。