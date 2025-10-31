情報通信研究機構（NICT）は10月30日、全国の主要都市を対象に電測車を用いて測定した電波の強さのデータを公開した。

NICTは総務省委託研究「電波ばく露レベルモニタリングデータの取得・蓄積・活用」として、2019年から大規模な電波ばく露レベルの長期測定を行い、生活環境における電波ばく露レベルのデータ取得を進めている。

電波ばく露レベルの長期測定の概要

電波は目に見えないため、その強さを把握するには、測定による可視化が不可欠であるため、NICTは公平中立な公的研究機関として、信頼性の高いデータの整備を目的として、全国の主要都市において電測車による電波の測定を行ってきた。

定点測定、スポット測定、携帯型測定器による測定、電測車による広域測定等を組み合わせることで、データの偏りを抑えながら、大規模かつ詳細な電波ばく露レベルのデータを取得しているという。これまでの成果の一部として、スポット測定の結果を報道発表で公表している。

今回の成果

これまで公開していた電波の強さのデータは関東圏のみだったが、測定を全国に拡大し、2022年度・2023年度は主要都市での測定を実施。

今回、測定結果を電界強度マップに追加したことで、全国規模での閲覧が可能となった。電測車の走行距離は地球一周分に相当する延べ40,000キロメートルを超えたという。

電測車による測定風景 引用：NICT

全国の主要都市（大都市圏として、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡と、全国の政令指定都市など9都市）とその近郊で測定した電波の強さ（電界強度）を、1キロメートル四方ごとに平均して、地理情報システム（GIS）データ形式の地図としてWebサイト「電界強度マップ」で公開している。

測定した電界強度について基準地域メッシュ内で平均した値で分析を行った結果、すべての地域で電波防護指針で定める値の100分の1以下であることがわかったという。

関東圏の調査結果としては、携帯電話基地局からの電界強度に比べて、FMやTVの電界強度が低いこと、東京都は全帯域で他県に比べ電界強度が高いことが明らかになった。

データをGIS形式とすることで、建物やインフラの情報、各種統計データの空間情報等と組み合わせて、さまざまな目的に利用することを可能にしている。