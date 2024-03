本田翼プロデュースのビューティブランド「By ttt.」ローンチ サンスティックやクッションファンデなど発売

ダイヤコーポレーションは4月10日、タレントの本田翼さんが商品企画から完全プロデュースしたビューティーブランド「By ttt.(バイティースリー)」をローンチする。

ダイヤコーポレーションの「By ttt.」は、タレントの本田翼さんプロデュースのビューティーブランド。4月10日に公式オンラインストアでの販売を開始し、4月11日からは「PLAZA」「ロフト」「ハンズ」「アットコスメ」の店舗にて発売を開始する。

いつもそばにいてくれる親友みたいな存在を表す「By ttt. is your Bestie.」、「自分にとっても、みんなにとっても間違いないもの」を追求したことを表す「By ttt.──This is The Truth.」をブランドコンセプトに掲げる。

4月10日には、公式オンラインストア限定アイテム「By ttt. CLEAR BOX(バイティースリークリアボックス)」(5170円/税込)が登場。美肌を目指すファーストステップセットで「CLEAR SUN STICK 20g」「CLEAR DAILY CUSHION」「CLEAR POINT MASK 5EA」がセットになっている。

▲By ttt. CLEAR BOX(税込5,170円)

公式ストアと店舗で同時発売する「CLEAR SUN STICK(クリアサンスティック)」(2200円/税込)は、手を汚さず簡単に紫外線ケアができるアイテム。メイク前やメイクの上から顔だけでなく、ボディケアとしても使用でき、薄く広がり白浮きしない。クリアな青色のサンスティックで紫外線から肌を守り、肌にフィットしやすい大きい円形は、簡単に全身に塗布できるという特徴も備える。

▲CLEAR SUN STICK(税込2,200円)

ベタつかずきれいに毛穴をカバーする美肌クッションファンデーション「CLEAR DAILY CUSHION」(2970円/税込)もラインアップする。

▲CLEAR DAILY CUSHION(税込2,970円)

その他、オンラインストア限定アイテムとして、食事や掃除をしながらスキンケアできる部分集中シートマスク「CLEAR POINT MASK 5EA」(発売日未定)、数量限定のトートバッグ「バイティースリーパーストートバック」(1980円/税込)も販売する。

▲CLEAR POINT MASK 5EA

▲By ttt. PURSE TOTE BAG(税込1,980円)

プロデュースを手がける本田翼さんは、「肌がきれいだと、気持ちも上向きになります。だから『By ttt.』では、自分の肌が好きになれるようなアイテムを、ひとつひとつ丁寧に作っていきたいと思っています」と話す。

▲本田翼さん

最初に開発したのは「クリアサンスティック」。年間50種類以上試すほど大の日焼け止め好きだという本田さんは、とにかく焼けやすい自分の肌を守ろうとよいものを追求してきたとし、「日焼け止めのネックは、仕上がりが白っぽく不自然になりやすいこと、重さやきしみを感じること、つけていると次第に乾燥してきてしまうこと、そして塗り直しが手間で難しいこと。『By ttt.』のクリアサンスティックは、これらをすべて解消したスティックタイプの日焼け止めです」とコメント。

毎日使える軽い使用感のクッションファンデは、「毎日自分の顔で試しながら20回以上試作を繰り返した末にようやくできたもの。使い勝手と続けやすさにこだわったシートマスクは、私が図面を書いて形状をデザインしています。ひとつひとつ、妥協せず、時間をかけて、開発に取り組んできました」と話した。

ブランドカラーのクリアな水色は、自身がはじめて合格したオーディションで着用していたワンピースの色で、そこから自身のラッキーカラーとなっている色を採用した。

本田翼さんは、「美容はとても楽しいものだけど、ときどき考えすぎてしまうこともあります。選択肢が多すぎるから色々と手を出してはみるものの、何が自分に合っているのかわからなくて余計混乱してしまうこともあるし、今の自分をもっともっと変えていかないといけないんじゃないか、と必要以上に頑張ってしまうこともあるかもしれない。だから『これさえあれば大丈夫』って思えるような、安心感のあるものを届けたい。そんな信念をもって、作っています」とコメントした。