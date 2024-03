(左上)新たな酸素非発生型光合成細菌が発見されたカナダの湖の全景。(右上)CCaの走査型電子顕微鏡像。(下)推定される光合成の初期進化の描像。Copyright:the authors. Photo (top left) is courtesy of the IISD-Experimental Lakes Area Inc.(出所:北大プレスリリースPDF)