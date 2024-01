Microsoftは現地時間2024年1月30日、Microsoft Excelに加えた新機能を公式ブログで紹介した。Microsoft Formsの集計結果が同期可能になり、Windows版Excel、macOS版Excel、Excel for the Web、iPad版Excelで利用できる。Excel for the Webはセル内のカレンダーから日付けを挿入する機能や、以前からWindows版Excelなど備えていたブックのパフォーマンスを改善する機能に対応した。

Windows版Excelはセルに画像を挿入する機能を強化し、レイアウト変更時も配置を維持する。macOS版Excelもセルへの画像挿入機能に対応。iPad版Excelはピボットテーブルをサポートした。これらの新機能は毎月更新を行う最新チャネル、および月次エンタープライズ チャネルへの順次適用される予定である。