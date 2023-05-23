ジーニー、オンラインセミナーに登壇 最先端のウェブマーケティングを解説

ジーニーは5月30日、プロモーション事業を展開する中小企業のチカラ、インスタグラムマーケティングツールを提供するSAKIYOMI（サキヨミ）と共同で、最先端のウェブマーケティングを紹介するオンラインセミナーを開催する。ノウハウを提供することで、参加企業の売り上げ拡大に貢献する。
SAKIYOMIからはセミナー顧問の茂木優弥氏が登壇する。インスタグラムで売り上げを伸ばす方法や、ＤＭを活用しユーザーとのエンゲージメントを高める方法を紹介する。
▲セミナー顧問 茂木優弥氏
中小企業のチカラからは中島龍吾マネージャーが登壇し、タレントマーケティングによる売り上げ拡大方法を紹介する。
▲中島龍吾マネージャー
ジーニーからは水野敦紹上級執行役員が登壇し、購入率増加につなげるサイト戦略を説明する。サイト離脱に対する予防と対策も併せて紹介するという。
▲水野敦紹上級執行役員
セミナーの概要は次の通り。
▽日時 5月30日（火）午後2時30分～4時。
▽参加費 無料
▽申し込み https://promotion-chikara.com/lp/61?utm_source=pr&utm_medium=prtims_0518