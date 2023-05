Google Chromeチームは5月2日(米国時間)、「Chromium Blog: An Update on the Lock Icon」において、2023年9月にリリースを予定している「Google Chrome 117」からアドレスバーにおける南京錠アイコンの表示を廃止すると伝えた。代わりに「調整」を意味するアイコンを表示すると説明している。

Chromium Blog: An Update on the Lock Icon

アドレスバーの南京錠アイコンはWebブラウザがHTTPSで通信を行っていることを示すものとして導入された。通信の多くがHTTPで行われていた時代、傍受を防ぎやすいHTTPSが使われていることを示すために南京錠のアイコンが導入された。導入当初このアイコンは役割を果たしたが、現在この意味は失われはじめていると点をGoogleは指摘している。

Googleは次の2つの理由から、南京錠アイコンがすでに適切ではないことを挙げている。

Windowsで動作するGoogle Chromeのページロードの95%以上でHTTPSが使われており、HTTPSの使用が当然という状況になっている

2021年に実施した調査で南京錠アイコンの意味を正しく理解しているユーザーは11%だけだった

すでに南京錠アイコンはWebサイトの安全性を示すものではなくなっている

最近はフィッシング詐欺サイトもマルウェアを配布するサイトも正規の証明書を使っていることが多く、南京錠が表示されているからといって安全なWebサイトとはいえないという状況にもなっており、南京錠アイコンの意味が適さなくなってきている現状がある。

Google Chrome 117から変更が予定されているアドレスバーのUIサンプル 引用:Google

Googleはこうした状況を受け、南京錠アイコンを「調整(tune)」を意味するアイコンへ変更すると説明。このアイコンはクリック可能であることをより明示的に示すようにし、ユーザーはそのアイコン経由で設定の変更を行えるようになるという。Googleはまだ開発段階であるとしながらも、この変更を2023年9月にリリースを予定しているバージョンのGoogle Chromeから正式採用する予定としている。