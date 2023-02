Windows上でLinuxアプリケーションを実行できるWindows Subsystem for Linux(WSL)において、Direct3D 12(D3D12)のサポート拡張によるGPUアクセラレーションを利用できるようになった。これによって、WSL上で動作するVideo Acceleration API(VAAPI)をサポートするアプリケーションで、GPUを利用した高速化を実現することができる。

2月9日、Microsoftの公式ブログ「Windows Command Line Blog」の「D3D12 GPU Video acceleration in the Windows Subsystem for Linux now available!」において、その詳細を伝えている。

D3D12 GPU Video acceleration in the Windows Subsystem for Linux now available! - Windows Command Line

WSLでGUIアプリを実行するWSLgでは、オープンソースの3DグラフィックライブラリであるMesa 3DにD3D12バックエンドを追加することで、OpenGLおよびOpenCLのGPUアクセラレーションをサポートしている。Microsoftは最近のアップデートで、D3D12バックエンドのMesa 3DにVAAPIのMesaフロントエンドを統合し、VAAPIを通じてより多くのアプリケーションがGPUアクセラレーションを利用できるようにしたという。

WSL上のD3D12サポート(引用: Windows Command Line Blog)

VAAPIは、LinuxやBSDなどのOS上でアプリケーションがGPUアクセラレーション機能を利用可能にするオープンソースのAPIである。VLCメディアプレイヤーやFFmpeg、GStreamerなどのLinuxアプリケーションは、VAAPIを利用することでGPUアクセラレーションによる高速なビデオエンコードやデコードを提供している。今回のWSLgの拡張によって、VAAPIをサポートするLinuxアプリケーションは、WSL上でもD3D12のGPUアクセラレーションを利用することが可能になったとのことだ。

GPUアクセラレーションを利用するには、Mesaをバージョン22.2(一部プロファイルはバージョン22.3)以上が必要。本稿執筆時点では、次のハードウェアプラットフォームがWSLgでのGPUアクセラレーションをサポートしている。

AMD Radeon RX 5000シリーズ以上

AMD Ryzen 4000シリーズ以上

インテル 第11世代インテル Core プロセッサー・ファミリー (Tiger Lake、Rocket Lake)

インテル 第12世代インテル Core プロセッサー・ファミリー (Alder Lake)

インテル 第13世代インテル Core プロセッサー・ファミリー (Raptor Lake)

インテル Iris Xe専用グラフィックス・ファミリー (DG1)

インテル Arc グラフィックス・ファミリー (Alchemist)

NVIDIA GeForce GTX 10 シリーズ以降

NVIDIA GeForce RTX 20 シリーズ以降

NVIDIA Quadro RTX

NVIDIA RTX

Windows Command Line Blogでは、WSL上でMesaを有効にし、ffmpegとgstreamerでGPUアクセラレーションを利用する具体的な手順が紹介されている。