The Hacker Newsは1月18日(米国時間)、「Git Users Urged to Update Software to Prevent Remote Code Execution Attacks」において、Gitに存在する緊急(Critical)の脆弱性について伝えた。Gitについて、リモートコード実行(RCE: Remote Code Execution)が実行される可能性のある2つの脆弱性が報告されている。

バージョン管理システムとして有名なGitにリモートコード実行を含む2つの脆弱性があることがわかった。発見された脆弱性は次のとおり。

影響を受けるとされるGitのバージョンは次のとおり。

2.30.6

2.31.5

2.32.4

2.33.5

2.34.5

2.35.5

2.36.3

2.37.4

2.38.2

2.39.0

2つの脆弱性に対応したとされるGitのバージョンは次のとおり。

2.30.7

2.31.6

2.32.5

2.33.6

2.34.6

2.35.6

2.36.4

2.37.5

2.38.3

2.39.1

この問題はどちらも共通脆弱性評価システム(CVSS: Common Vulnerability Scoring System)スコア値が9.8、深刻度が緊急(Critical)に分類されており注意が必要。Gitのユーザーは公開されたセキュリティ情報を確認するとともに、必要に応じてアップデートや緩和策を適用することが望まれる。