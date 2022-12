Microsoftは現地時間2022年12月20日、Microsoft Excel(以下、Excel)における2022年12月の新機能を公式ブログで報告した。Excel on the Web(以下、Web版Excel)はセルや数式バーに「=」を入力すると数式を提案するFormula Suggestions(執筆時点では英語環境のみ)や、反復する情報を入力すると、空白セルへの自動入力を提案するFormula by Example、クラウド上にある他のExcelワークシートファイルのリンク切れを検出して修正を提案するSuggested Links、クエリペイン内の検索機能強化、セルに画像を挿入するIMAGE関数をサポートしている。

Windows版ExcelはPower Queryエディターの呼び出しに「Alt」+「F12」キーを割り当て、前述したIMAGE関数に対応した。また、Office Insider内のWindows版Excelにも複数階層のPower Queryデータを整理する機能や、複数の値を返すDynamic ArraysをPower Queryエディターに読み込んでデータ変換を行う機能を追加している。なお、IMAGE関数はmacOS版Excelでも利用可能だ。