富士通は11月28日、データ&セキュリティ領域の研究開発や人材採用を加速するための新拠点を、欧州の中核研究拠点であるFujitsu Research of Europeの分室としてイスラエルに設立することを決定したと発表した。

新拠点は、2021年にイスラエルのBen-Gurion University of the Negev(ベングリオン大学)内にAIセキュリティ領域の研究拠点として設立した「Fujitsu Cybersecurity Center of Excellence in Israel」に続くデータ&セキュリティ領域の2つ目の研究拠点。AIセキュリティに加え、ネットワークセキュリティの技術開発を強化することを目指す。

新拠点では、日本や欧州から派遣する富士通グループ研究員のほか、イスラエル現地採用の研究員などの約10名が働く。

新拠点では、データの発信元などのリアル空間におけるフィジカル情報に基づいてトラストを担保できる新たな技術開発に取り組む。ベングリオン大学などが持つ、サイバーやネットワークにおけるセキュリティの知見と同社が持つトラストの技術やノウハウを組み合わせることで、リアルとデジタルが融合した新しいネットワークセキュリティ・トラストの研究を行い、その成果をグローバルに展開していく。

加えて、自動運転やセルフレジ、監視カメラといった幅広いシーンで活用が期待される、画像の中から特定の物体の位置や種類などの情報を認識する物体検知AIへの攻撃の対策などの技術を、新拠点を中核とした人材交流を推し進めながらグローバルに社会実装していく。