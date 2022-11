The Hacker Newsは11月7日(米国時間)、「This Hidden Facebook Tool Lets Users Remove Their Email or Phone Number Shared by Others」において、他人がアップロードした自分の電話番号やメールアドレスなどの連絡先を削除できるツールをFacebookが密かに公開していると伝えた。

発見されたこのツールは、Facebookヘルプセンターにある「友達の追加」に関するページに埋もれており、「非ユーザーが権利を行使する方法」として提供されている。Wayback Machineによるインターネットアーカイブの検索では、この機能は少なくとも2022年5月29日から利用可能だったことが示されている。

ツールでは、「他の人があなたの連絡先情報を含むアドレス帳をFacebook、Messenger、またはInstagramにアップロードしている場合があります」と指摘されており、「あなたの携帯電話番号またはメールアドレスの情報が弊社にあるかどうかを確認するリクエストを送信できます」と説明されている。

このユーティリティは主に非ユーザー向けとされているが、TrueCallerのUnlisting機能と同じで、どんなユーザーでも友人の連絡先リストから共有されないようにできるツールとみられている。また、この機能は企業が収集すべきでないデータを収集したことを認め、それを削除させる責任をユーザーに転嫁することを目的とした例と指摘されている。