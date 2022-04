4月21日:米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA: Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)、アメリカ連邦調査局(FBI: Federal Bureau of Investigation)、米国家安全保障局(NSA: National Security Agency)、オーストラリア サイバーセキュリティセンター(ACSC: Australian Cyber Security Centre)、カナダサイバーセキュリティ センター(Canadian Centre for Cyber Security)、ニュージーランドサイバーセキュリティセンター(National Cyber Security Centre, New Zealand)、英国立サイバーセキュリティーセンター(NCSC: National Cyber Security Centre)、英国家犯罪対策庁(NCA: National Crime Agency)が、ロシアと関わりがあるサイバー攻撃者による重要インフラへの攻撃が激化する可能性があるとする共同アラートを発行(参考「US, Australia, Canada, New Zealand, and UK warn of Russia-linked APT's attacksSecurity Affairs」)