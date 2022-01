Microsoftはこのほど、「Redesigned Notepad for Windows 11 begins rolling out to Windows Insiders|Windows Insider Blog」において、デザインをアップデートした「メモ帳」をWindows 11 Insider ベータチャンネルに対してローリングアウトを開始したと伝えた。ベータチャンネルに導入されたことから、このメモ帳が近い将来のバージョンのWindows 11に取り込まれるものと見られる。

デザインがアップデートされたメモ帳の主な変更点は次のとおり。

Windows 11のUIをWindows 11の新しいビジュアルデザインに沿うように更新(ウィンドウの四隅を丸めたレンダリングへ変更、Mica、そのほか多数)

ダークモードへの対応

検索および置換機能のUIをアップデート

ダークテーマに対応したメモ帳 引用:Microsoft

デザインが変更されたメモ帳の検索および置換機能 引用:Microsoft

メモ帳は多くのユーザーにとって長年使ってきたシンプルなエディタだ。Microsoftは従来からの使い方を崩すことなく、最新のWindows 11への親和性向上や、要望の大きかった部分の機能の実装や対応などを進めたと説明している。