1610年~2019年の太陽活動。1957~1958年に太陽黒点相対数(Clette and Lefèvre, 2016)や太陽黒点群数(Svalgaard and Schatten, 2016)が過去4世紀で最大規模に発展していたことがわかる(Silverman and Hayakawa, 2021) (出所:名大プレスリリースPDF)