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「Lollipop」の最新情報・話題まとめ

Android 5.0のコードネーム「Lollipop」に関連するニュース、使い方を解説したハウツー記事を掲載。

2017年02月13日(月)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第132回 Androidのコードネームとビルド番号再び

Android 02/13 15:29

2017年01月26日(木)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第131回 Android Wear 2.0が出る前にちょっと復習

Android 01/26 15:57

2016年08月29日(月)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第122回 Androidでコルタナを使う

Android 08/29 11:06

2016年07月26日(火)

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XilinxのZynq UltraScale+ MPSoC、Android 5.1に対応

組み込み 07/26 12:54

2016年07月14日(木)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第121回 Android N、「通知」の表示形式が変更に

Android 07/14 18:40

2016年06月13日(月)

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山田祥平のニュース羅針盤 第69回 Androidはそろそろ共同戦線を張っていい

パソコン 06/13 06:00

2016年03月18日(金)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第114回 Android Wearを再評価してみる

Android 03/18 13:51

2016年03月08日(火)

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KDDI、「HTC J butterfly HTL23」をAndroid 5.0にアップデート

携帯キャリア 03/08 12:28

2016年01月08日(金)

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Y!mobile、3日以上バッテリーが持つスマホ「AQUOS Xx-Y」

携帯キャリア 01/08 12:25

2015年12月22日(火)

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ドコモ、「ARROWS NX F-05F」をAndroid 5.0にアップデート

携帯キャリア 12/22 20:14

2015年12月08日(火)

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サムスン、18.4インチの巨大タブレット「Galaxy View」を国内投入

Android 12/08 16:51

2015年11月30日(月)

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KDDI、STB「Smart TV Box」を4KとAndroid TV対応にする強化ユニット

テレビ / レコーダー 11/30 16:33

2015年11月24日(火)

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KDDI、「Xperia Z3 SOL26」をAndroid 5.0にアップデート

携帯キャリア 11/24 20:54

2015年11月19日(木)

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ドコモ、「AQUOS ZETA」2機種をAndroid 5.0にアップデート

携帯キャリア 11/19 21:31

2015年11月11日(水)

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ASUS、自撮りに特化した「ZenFone Selfie」の新色イリュージョンモデル

Android 11/11 17:05

2015年11月03日(火)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第105回 Nexus 5XでみるAndroid 6.0 Marshmallow

Android 11/03 09:00

2015年10月28日(水)

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塩田紳二のアンドロイドなう 第104回 「Nexus 5X」を買いました

Android 10/28 08:30

2015年10月20日(火)

Top

写真で見る「エヴァスマホ」のポイント - 初号機が浮かび上がるデザインに

MVNO 10/20 17:47

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NTTレゾ、gooのスマホ第4弾「g04」の予約受付開始 - シャープ製で38800円

MVNO 10/20 14:14

2015年10月06日(火)

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富士通、使いやすさにこだわったSIMフリースマホ「arrows M02」を順次提供

MVNO 10/06 13:32

2015年10月05日(月)

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ドコモ、「S4」や「Note 3」などGALAXY3機種をAndroid 5.0にアップデート

携帯キャリア 10/05 13:46

2015年09月30日(水)

Top

ドコモも「Xperia Z5」の取り扱いを発表 - 10月下旬発売

携帯キャリア 09/30 13:21

2015年09月16日(水)

Top

ASUS、自撮りに特化したSIMフリースマホ「ZenFone Selfie」を18日発売

MVNO 09/16 14:15

2015年09月07日(月)

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ドコモ、「GALAXY Tab S 8.4 SC-03G」をAndroid 5.0にアップデート

携帯キャリア 09/07 21:40

2015年08月28日(金)

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auの「GALAXY Note Edge SCL24」がAndroid 5.0にOSアップデート

携帯キャリア 08/28 21:18

2015年08月23日(日)

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次期Androidはマシュマロ! - ところでiOSにもコードネームがあるってホント?

iPhone 08/23 11:00

2015年08月22日(土)

Top

“100%ホームメイド”のフランス発SIMフリースマホが日本上陸 - 上下逆さまでも操作が可能

MVNO 08/22 11:30

2015年08月21日(金)

Top

仏発のリバーシブルスマホ「ALCATEL ONETOUCH IDOL 3」28日発売

MVNO 08/21 16:20

2015年08月14日(金)

Top

Samsung、5.7インチの大画面GALAXY「S6 edge+」「Note 5」発表

その他ガジェット 08/14 19:08

2015年08月09日(日)

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どうして端末によりAndroid 5.0対応の違いが出るの? - いまさら聞けないAndroidのなぜ

Android 08/09 09:30

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