「Lollipop」の最新情報・話題まとめ
2017年02月13日(月)
塩田紳二のアンドロイドなう 第132回 Androidのコードネームとビルド番号再び
Android 02/13 15:29
2017年01月26日(木)
2016年08月29日(月)
塩田紳二のアンドロイドなう 第122回 Androidでコルタナを使う
Android 08/29 11:06
2016年07月26日(火)
XilinxのZynq UltraScale+ MPSoC、Android 5.1に対応
組み込み 07/26 12:54
2016年07月14日(木)
塩田紳二のアンドロイドなう 第121回 Android N、「通知」の表示形式が変更に
Android 07/14 18:40
2016年06月13日(月)
山田祥平のニュース羅針盤 第69回 Androidはそろそろ共同戦線を張っていい
パソコン 06/13 06:00
2016年03月18日(金)
塩田紳二のアンドロイドなう 第114回 Android Wearを再評価してみる
Android 03/18 13:51
2016年03月08日(火)
2016年01月08日(金)
Y!mobile、3日以上バッテリーが持つスマホ「AQUOS Xx-Y」
携帯キャリア 01/08 12:25
2015年12月22日(火)
ドコモ、「ARROWS NX F-05F」をAndroid 5.0にアップデート
携帯キャリア 12/22 20:14
2015年12月08日(火)
サムスン、18.4インチの巨大タブレット「Galaxy View」を国内投入
Android 12/08 16:51
2015年11月30日(月)
2015年11月24日(火)
KDDI、「Xperia Z3 SOL26」をAndroid 5.0にアップデート
携帯キャリア 11/24 20:54
2015年11月19日(木)
ドコモ、「AQUOS ZETA」2機種をAndroid 5.0にアップデート
携帯キャリア 11/19 21:31
2015年11月11日(水)
ASUS、自撮りに特化した「ZenFone Selfie」の新色イリュージョンモデル
Android 11/11 17:05
2015年11月03日(火)
2015年10月28日(水)
塩田紳二のアンドロイドなう 第104回 「Nexus 5X」を買いました
Android 10/28 08:30
2015年10月20日(火)
写真で見る「エヴァスマホ」のポイント - 初号機が浮かび上がるデザインに
MVNO 10/20 17:47
NTTレゾ、gooのスマホ第4弾「g04」の予約受付開始 - シャープ製で38800円
MVNO 10/20 14:14
2015年10月06日(火)
富士通、使いやすさにこだわったSIMフリースマホ「arrows M02」を順次提供
MVNO 10/06 13:32
2015年10月05日(月)
2015年09月30日(水)
ドコモも「Xperia Z5」の取り扱いを発表 - 10月下旬発売
携帯キャリア 09/30 13:21
2015年09月16日(水)
ASUS、自撮りに特化したSIMフリースマホ「ZenFone Selfie」を18日発売
MVNO 09/16 14:15
2015年09月07日(月)
2015年08月28日(金)
2015年08月23日(日)
次期Androidはマシュマロ! - ところでiOSにもコードネームがあるってホント?
iPhone 08/23 11:00
2015年08月22日(土)
“100%ホームメイド”のフランス発SIMフリースマホが日本上陸 - 上下逆さまでも操作が可能
MVNO 08/22 11:30
2015年08月21日(金)
仏発のリバーシブルスマホ「ALCATEL ONETOUCH IDOL 3」28日発売
MVNO 08/21 16:20
2015年08月14日(金)
Samsung、5.7インチの大画面GALAXY「S6 edge+」「Note 5」発表
その他ガジェット 08/14 19:08
2015年08月09日(日)
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