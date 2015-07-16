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「iPod」の最新情報・話題まとめ

アップルが提供する携帯型デジタルオーディオプレイヤー「iPod」シリーズ、iPod shuffle、iPod nano、iPod toucｈの噂や情報を掲載。

2019年01月09日(水)

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シリコンバレー101 第784回 17年前にAppleが業績下方修正した時のSteve Jobs氏のメッセージ

マーケティング 01/09 11:01

2019年01月04日(金)

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岐路に立つApple (後編) - iPhoneの10年に続く新たな成長戦略、2019年を予想

アップル 01/04 08:00

2018年05月22日(火)

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10.5インチiPad Pro用のワイヤレスキーボード - 保護カバーも兼ねる

周辺機器 05/22 20:46

2017年10月23日(月)

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iPodとウォークマンのユーザーに聞いた、スマホ時代に音楽プレーヤーを持つ理由

サウンド / オーディオ 10/23 17:40

2017年08月13日(日)

Top

iPod nano/shuffleの販売終了と既にある後継機種に期待する進化とは - 松村太郎のApple深読み・先読み

iPhone 08/13 15:11

2017年08月01日(火)

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さよならiPod nano、iPod shuffle【後編】- 音楽プレーヤーのこれからを考える

サウンド / オーディオ 08/01 12:00

2017年07月31日(月)

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さよならiPod nano、iPod shuffle【前編】- iPodが音楽プレーヤーに与えた影響とは

サウンド / オーディオ 07/31 12:03

2017年07月28日(金)

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「iPod nano」「iPod shuffle」が販売終了、Apple公式サイトから消える

iPhone 07/28 10:56

2017年07月26日(水)

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Apple、SafariにおけるFlash終了への対応を発表

開発/エンジニア 07/26 19:32

2017年06月14日(水)

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ヤマハ、スマホで撮影しプロが仕上げる企業動画制作サービス「tollite」

情報システム 06/14 10:36

2017年06月07日(水)

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新製品が山盛り! WWDC 2017の基調講演は誰に向けたメッセージか?

iPhone 06/07 20:43

2017年04月21日(金)

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Okage、飲食店向け統合型オーダー＆POS - 顧客スマホからの注文に対応

業務システム 04/21 17:48

2016年11月16日(水)

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ラディウス、30以上のファイル形式に対応したiOS用microSDカードリーダー

スマホアクセサリー 11/16 21:13

2016年09月08日(木)

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Apple、iOS 10を13日にリリース - 新機能が多数

iPhone 09/08 07:31

2016年07月20日(水)

Top

Apple、iPhoneやMacBookのセキュリティアップデート公開

セキュリティ 07/20 09:50

2016年04月11日(月)

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Tt eSPORTS、iOSデバイスや第4世代Apple TV対応の無線ゲームコントローラー

周辺機器 04/11 14:26

2016年01月08日(金)

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Lightning接続・電源不要のテンキーレス日本語キーボード

周辺機器 01/08 10:13

2015年09月10日(木)

Top

アップル、iPhone/iPod touch向け新アクセサリ「iPhone Lightning Dock」

アップル 09/10 13:56

2015年07月31日(金)

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ベルキン、最大2.4A出力のAC-USBチャージャー

その他ガジェット 07/31 16:50

2015年07月22日(水)

Top

iPod touchやiPad、GPSなしでも正確な位置情報がわかるのはなぜ? 精度は?

iPhone 07/22 19:58

2015年07月17日(金)

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ダース・ベイダーやエルサがデザインされたiPod touch用ケース

アップル 07/17 17:19

2015年07月16日(木)

Top

iPod touchは何が変わったか? SIMフリーiPhoneよりお買い得? - 新旧性能・価格比較

iPhone 07/16 21:25

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Hamme、光って充電状況を知らせるLightningケーブル

アップル 07/16 17:00

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アップル、iPod nanoとiPod shuffleのカラバリが変更

サウンド / オーディオ 07/16 16:25

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アップル、第6世代iPod touch - iPhone 6と同様のA8チップ搭載

サウンド / オーディオ 07/16 15:55

2015年07月13日(月)

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7月14日にiPod新製品群が発表? touch新モデルは64ビット対応と噂

iPhone 07/13 18:48

2015年04月22日(水)

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Apple、Earth Dayにあわせて特設サイトを公開 - 環境問題にコミット

アップル 04/22 16:54

2014年12月15日(月)

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シリコンバレー101 第594回 Appleがライバルストアで購入した音楽をがiPodから消したって本当?

マーケティング 12/15 10:08

2014年11月17日(月)

Top

ロジテック、Lightningコネクタ搭載のコンパクトなキューブ型充電器

周辺機器 11/17 10:54

2014年09月10日(水)

Top

iPod classicの販売が終了、iPhone 5c販売各キャリアの対応は?

アップル 09/10 16:59

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    iPad miniレビュー - 小さなボディはそのままに、Apple Pencil対応など大きくパワーアップ!
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    iPadがまた増えた! 現行5モデルをざっくり比較
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    3日連続のアップル新製品は新サービスを視野に？ - 松村太郎のApple深読み・先読み
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